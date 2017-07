Le Far West arrive dans la Loire avec le film "la dernière cavale des rebelles"

"La dernière cavale des rebelles" est un western tourné dans la Loire entre 2015 et 2017. Revendiqué 100 % Français, c'est avant tout l’œuvre d'un Stéphanois passionné qui cherche désormais à diffuser son film dans les salles des fêtes et les cinémas.

Sergio Leone et Ennio Moricone n'ont qu'à bien se tenir ! Un western 100 % ligérien entend bien leur faire de l'ombre. "La dernière Cavale des Rebelles", c'est le titre de ce film dans lequel Jean-Pierre Torremocha a investi deux ans et environ 35 000 euros. Il en a sorti ce long-métrage, tourné dans la Loire mais dont l'intrigue se déroule évidemment en plein Far West. Le pitch : des rebelles mexicains et des malfrats attaquent une énième diligence à Santa Fè et se trouvent face à un shérif qui tente de les arrêter et un pasteur qui essaye de désamorcer une confrontation qui s'annonce électrique...

"La dernière cavale des rebelles", c'est un projet qui a mobilisé du monde et des moyens. Des scènes filmées grâce à des drones, une cinquantaine d'acteurs ou figurants, des chevaux, des costumes... Jean-Pierre Torremocha a tout fait pour que son œuvre ne soit pas qu'un simple film amateur.

Le fol investissement d'un passionné

Le pari est fou, le risque est considérable.Jean-Pierre est commercial indépendant mais a volontairement diminué son activité pour se consacrer au film. Il habite au rez-de-chaussée d'un immeuble HLM du quartier de Monthieu à Saint-Étienne. Chez lui, on trouve des affiches et des banderoles annonçant "La dernière cavale des rebelles" absolument partout. "J'arrive dans les villages et je placarde tout, comme font les cirques quoi, pour faire de la pub" explique-t-il. Son objectif est effectivement de faire diffuser son film dans les salles des fêtes et les petits cinémas des villages de la Loire et de la Haute-Loire. Il a commencé à Saint-Jean Soleymieux le 6 juillet. Trente-trois personnes sont venues voir son film et ont payé les 6 euros demandés à l'entrée. La diffusion se terminant bien sûr par le pot de l'amitié.

Jean-Pierre Torremacha joue le pasteur (au centre de l'affiche) dans le film. © Radio France - Angy Louatah

Comment trouver des têtes de Mexicains dans la Loire ? Rien de mieux qu'un Portugais mal rasé ! (Jean-Pierre)

Au final ce western est artisanal. Le système D est assumé : "il me fallait des têtes de Mexicains, comment faire pour trouver des têtes de Mexicains dans la Loire ? Eh bien rien de mieux que des Portugais mal rasés !". Le film est particulièrement authentique, le Far West se fait vite oublier derrière les accents ligériens des acteurs. Là aussi Jean-Pierre assume :"l'accent de la Loire, c'est vrai que ça fait un peu sourire mais bon... II y a des films où les voix sont doublées en studio, on m'a proposé de le faire mais j'ai dit non... Les gars quand ils vont se voir, ce ne sera pas leur voix ? J'ai dit non... Ils sont venus bénévolement et je ne pouvais pas leur faire ça." Derrière ce pari risqué et ces 35 000 euros investis, il y a la passion d'Ennio Morricone et surtout la personnalité de Jean-Pierre qui se décrit comme "un hyperactif qui est plein de bouillon et toujours en train de gamberger". Un homme de défi qui a écrit un livre sur les addictions en 2012 et qui s'est lancé dans le cinéma sans calculer, à sa manière.