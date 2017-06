Le fauconnier Drômois retrouve son aigle royal qui s'était échappé

L'aigle royal Baïkal est de retour chez son maître à Châteauneuf-sur-Isère. Le rapace s'était échappé lundi dernier. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres et recueilli des dizaines de témoignages, Kilian Martel, le fauconnier, a récupéré son oiseau ce dimanche 4 juin.

L'aigle Royal, nommé Baïkal, s'était échappé du domicile de son fauconnier, Kilian Martel, lundi 29 mai. Ses liens, qui le retenaient à son attache dans le jardin du fauconnier, s'étaient distendus, l'aigle royal avait pu s'envoler. Six jours plus tard, après plus de soixante coups de téléphone de témoins qui pensaient avoir vu le rapace, après quasiment un millier de kilomètres en voiture parcourus dans la région pour tenter de remettre la main dessus, le témoignage décisif est arrivé ce dimanche matin.

►►Un fauconnier drômois a perdu son aigle royal

Il suit l'aigle royal en voiture

Une personne à Granges-les-Beaumont voit l'animal, posé au milieu du jardin de ses parents. Cette personne avait entendu qu'un fauconnier, non loin de là, avait perdu son aigle royal. Granges-les-Beaumont, c'est à environ deux kilomètres à vol d'oiseau de chez Kilian Martel, là où Baïkal lui avait faussé compagnie. Ce témoin prend des photos de l'aigle, et c'est à ce moment là que Baïkal s'envole. Le témoin a un bon réflexe, il saute dans sa voiture et suit le vol du rapace, à bonne distance, jusqu'à ce que l'aigle décide de se poser à nouveau. C'est là qu'il appelle Kilian Martel, qui sera sur place une demi heure plus tard. "Je pense que Baïkal n'a rien mangé depuis lundi, je le trouve un peu amaigri, mais rien de grave, il était déjà gras", sourit le fauconnier, qui a du attraper l'aigle par les pattes, sans liens, mais Baïkal s'est laissé faire. "Je pense qu'il avait faim", explique Kilian Martel.

Baïkal destiné à devenir reproducteur

L'aigle est attaché, cette fois plus solidement, sur sa barre de fer dédiée dans le jardin du fauconnier, devant sa maison. Il est en compagnie d'autres rapaces, aigles, buses ou chouettes. "Baïkal c'est un oiseau que j'ai depuis qu'il a trois mois avec lequel j'ai chassé", raconte Kilian Martel, expliquant ainsi l'importance à la fois sentimentale et économique de l'animal pour lui. "Je le destine à la reproduction", conclu le fauconnier, qui avoue avoir douté, les jours passant, de revoir un jour son aigle royal .