Faux crocodile retrouvé dans la Dordogne : "On a dû nous le voler", raconte sa propriétaire

L'énigme du faux crocodile retrouvé dans les eaux de la Dordogne à Bergerac est enfin résolue. Lundi 22 mai, les plongeurs des sapeurs-pompiers avaient remonté de la rivière, en plein centre-ville, un faux crocodile en laiton très ressemblant. Ils avaient été appelés par des passants persuadés d'avoir vu un véritable crocodile dans la Dordogne.

Depuis, le mystère restait entier, et l'animal de métal était stocké dans la remise de la caserne de pompiers de Bergerac. Mais mardi, une habitante de Bergerac s'est présentée à l'accueil du commissariat de Bergerac. Ce crocodile, c'est le sien. Elle l'a reconnu en voyant les images de son croco faire le tour du web, jusqu'au site du très sérieux magasine allemande Der Spiegel ou au Sunday Times anglais.

"C'est le deuxième qu'on nous vole"

"Moi j'avais une boutique à Bergerac, on faisait de l'importation de produits exotiques. On allait à Bali, en Malaisie, et on l'a ramené il y a vingt ans. Il était au fond du jardin", raconte Régine, la propriétaire du faux crocodile en laiton, contactée par France Bleu Périgord : "Je ne m'étais même pas rendue compte qu'il avait disparu, c'est un copain qui m'a montré la photo sur un site internet".

Pourtant, la dame habite le nord de Bergerac, bien loin des rives de la Dordogne. Et la sculpture en laiton pèse relativement lourd : "On a du nous le voler, est-ce qu'ils ont voulu faire une blague ? Ce qui m'étonne c'est qu'on peut le monnayer, ils auraient pu le vendre". Le pire est qu'on lui a déjà volé un crocodile il y a quelques années, un plus petit, déjà dans son jardin : "Avec le gros qui est très lourd, on pensait qu'on était à l'abri !"

Le croco exposé à la mairie de Bergerac

La mairie de Bergerac a eu l'accord de la propriétaire pour garder le faux crocodile pendant 15 jours dans le hall de la mairie : "Nous remercions la propriétaire de l’animal pour le prêt", dit la mairie sur sa page Facebook. La propriétaire viendra ensuite le récupérer.

"On va organiser un 'Croconissage' mardi soir en invitant les pompiers, l'Office français de la biodiversité, la police municipale et tous ceux qui sont intervenus", explique la mairie. Pour les remercier, mais aussi pour alerter sur le fait que cette intervention a bloqué une partie de la ville et mobilisé un gros dispositif de secours, au final pour un probable canular.