Le FC Lorient impressionné par un jeune footballeur breton l'invite au Moustoir !

La vidéo de Maël a été vue plus de 36 000 fois ce mercredi matin

La page Instagram de Maël témoigne de sa passion pour le football freestyle. Le jeune breton de 18 ans s'affiche toujours avec un ballon aux pieds, dans des positions plus ou moins rocambolesques.

Un show au Moustoir et un déjeuner avec Wissa au menu ?

Le 12 décembre dernier, le sportif publie une vidéo tournée devant le Moustoir. Il y expose l'ensemble de sa palette technique pendant 45 secondes : tête, jongles de plus en plus complexes, acrobaties. Une vidéo qui reste relativement confidentielle.

Deux jours plus tard, il la publie sur Twitter où la vidéo reçoit un écho bien plus large. Le compte du FC Lorient ne tarde pas à s'en apercevoir et, impressionné, la republie avec un message pour Maël : "Impressionnant Maël ! Un futur show au Moustoir avant un match lorsque le public sera de retour dans les stades ?"

Maël répond favorablement à l'invitation et expose une autre demande : un déjeuner avec Yoane Wissa, l'attaquant congolais des Merlus. Le club a donné son accord si la vidéo est partagée 900 fois. Et l'attaquant congolais veut bien jouer le jeu : "en plus si c'est le FC Lorient qui régale !"

La vidéo a été vue plus de 36 000 fois ce mercredi matin et partagée près de 400 fois. Encore un petit effort pour que Maël puisse rencontrer son idole !