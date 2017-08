Le FC Tours se qualifie pour les 16ème de finale de la Coupe de la Ligue face au Havre

Le Tours FC s'est qualifié pour les 16ème de finale de la Coupe de la Ligue en battant Le Havre ce mardi soir aux tirs aux buts (7-6). Aucune équipe n'a pu trouver le chemin des filets durant le temps réglementaire à l'issue d'une rencontre assez pauvre mais qui suffit au bonheur des tourangeaux.

C'est l'histoire du dernier du championnat qui bat le premier et on a souvent tendance à appeler cela "la magie de la coupe". Ce mardi soir la rencontre n'a pas eu grand chose de magique dans son contenu entre une équipe du Havre très remaniée et une attaque du Tours FC pour le moins fébrile, mais son issue suffit à faire le bonheur des tourangeaux qui sont actuellement en plein doute en championnat avec quatre défaites en autant de matchs. Aucune des deux formations n'a réussi à marquer durant le temps réglementaire malgré quelques occasions chaudes des deux côtés, et à ce stade de la compétition il n'y a pas encore de prolongations : les tribunes ont donc vite senti les tirs aux buts s'approcher. Une séance de tirs aux buts haletante : six réussites de chaque côté sans aucun arrêt des gardiens dans un premier temps avant le jaillissement d'Axel Kakou. La gardien tourangeau a stoppé la septième tentative normande, puis Florian Miguel a fini le travail en inscrivant celui de la gagne. C'est d'ailleurs aussi lui qui a inscrit le seul but du Tours FC en championnat cette saison.

Quelques secondes avant le cri de guerre lancé par Mayoro N'Doye ! 📢👍 pic.twitter.com/O5IqzF86Eh — Tours Football Club (@ToursFC) August 22, 2017

Jean-Marc Ettori annonce l'arrivée de trois à quatre joueurs

Explosion de joie et chants de la victoire dans les vestiaires du Tours FC qui se rassure un peu avant la réception de l'AC Ajaccio en championnat vendredi. Le président du club Jean-Marc Ettori de son côté s'est dit soulagé et espère que le club en termine avec un début de saison cauchemardesque, tout en pestant contre une attaque "'pas du tout au niveau pour l'instant". Il a d'ailleurs annoncé l'arrivée de trois à quatre joueurs d'ici la fin du mercato jeudi 31 août, sans en dire plus. Il y aura sans doute un gardien, et plusieurs joueurs offensifs même si le club invite à la patience.