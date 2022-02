Le FC Versailles tente de se faire prêter le Parc des Princes par le PSG via... les réseaux sociaux

Et si le FC Versailles (N2) jouait sa demi-finale de Coupe de France face à Nice au Parc des Princes ? Depuis ce jeudi après-midi, le club des Yvelines tente d'amadouer le PSG sur les réseaux sociaux pour se faire prêter le plus beau stade de la région.

Depuis les huitièmes de finale de Coupe de France, le compte Twitter du FC Versailles est très actif. Le community manager est souvent drôle et inspiré. On pense par exemple à un tweet pour chambrer Toulouse (L2) au moment du tirage au sort "Coucou Toulouse FC, on dit pain au chocolat et non chocolatine. Merci.". Succès garanti et nombre d'abonnés en hausse.

D'ailleurs, depuis le début de son parcours assez fou en Coupe de France, le compte du club des Yvelines ne cesse d'enregistrer l'arrivée de nouveaux Twittos. Au moment où nous écrivons, le club des Yvelines compte 7.352 abonnés, il y en avait seulement 4.800 mercredi soir avant le coup d'envoi du quart de finale de Coupe de France.

Où va se jouer la demi-finale ?

Fort de cette communauté grandissante et de son parcours fou en Coupe de France, le club des Yvelines se sent pousser des ailes.

Le 1er ou 2 mars 2022, Versailles (N2) va affronter Nice (L1) en demi-finale mais, maintenant, reste à savoir dans quel stade ? L'enceinte de Montbauron à Versailles où évolue habituellement le FCV78 est obsolète à ce niveau. Alors depuis mercredi soir, Versailles a une envie grandissante : jouer au Parc des Princes.

Le stade du PSG, sur le papier, est disponible à cette date vu que le club parisien s'est fait sortir en huitièmes de finale de la compétition.

Bien aidé par les internautes, le FC Versailles a décidé une opération de charme via les réseaux sociaux, en interpellant l'ogre parisien sur Twitter "Coucou PSG, tu as de la place au Parc des Princes début mars ? C’est pour des amis…" glisse habilement le compte versaillais.

Pour le moment, le club parisien, qui a, en son sein, Edouard Michut un ancien joueur du FC Versailles 78, n'a pas répondu.