Le félin d'Auxi-le-Chateau de nouveau aperçu mais il court toujours

Ce vendredi 15 octobre, les gendarmes sont toujours à la recherche d'un félin en liberté dans le secteur d'Auxi-le-Chateau (Pas-de-Calais). Des chasseurs sont en renfort et la préfecture a pris un arrêté les autorisant à abattre l'animal si besoin.

La traque commence à durer. Cela va faire près de 48 heures qu'un mystérieux félin erre dans les environs d'Auxi-le-Château, dans le Pas-de-Calais. Ce vendredi 15 octobre 2021, une quarantaine de gendarmes du département avec des renforts sont mobilisés.

L'animal a de nouveau été vu ce matin, à proximité de Ligny-sur-Canche. Il a été localisé grâce à des traces sur la voie verte entre Ligny-sur-Canche et Auxi-le-Château, une zone boisée qui complique les recherches, d'après les gendarmes.

Il a été question de faire venir des chasseurs en soutien, mais ils n'ont finalement pas été dépêchés.

Il se trouve dans une zone boisée

"Le périmètre se resserre petit à petit mais on doit rester vigilant car on se rapproche peu à peu de Frévent, là où il y a davantage d'habitations, indique un gendarme. On mettra tout en œuvre pour la capturer vivant."

Selon les versions, il s'agit tantôt d'une "jeune lionne", tantôt d'un "puma". Les équipes au sol sont appuyées par un hélicoptère équipé de caméras thermique et infrarouge.

Vers 16 heures 30, la battue a été interrompue. Un équipage de lieutenants de louveterie du Pas-de-Calais est déployé pour la nuit de vendredi à samedi.