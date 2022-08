Le festival de la force a fait son retour à Tennie pour une 43e édition

Après deux années de pause à cause du covid, le festival de la force a fait son retour à Tennie. Plus d'un millier de spectateurs étaient présents pour voir des athlètes soulever des bottes de pailles, scier des troncs ou pousser des brouettes lourdement chargées.

Des épreuves insolites et des muscles, c'était le programme ce dimanche 7 août pour la 43e édition du festival de la force à Tennie. Après deux années d'absence à cause du Covid, plus d'un millier de spectateurs étaient présents pour voir une centaine d'hommes et de femmes porter des bidons de lait, des sacs de pailles, scier des troncs ou assister au traditionnel jeu du tir à la corde.

Cette brouette pèse plus de 300 kg © Radio France - Raphael Cann

"C'est génial, j'aime beaucoup, c'est absurde quoi", s'amuse Julie, récemment installée dans une commune voisine. "Quand on fait un peu de sport, on se rend compte que ce n'est pas anodin ce qu'ils font", commente Bruno, un habitant de Tennie. "La brouette surtout, tout à l'heure quelqu'un à réussi à l'amener au bout avec 575 kg dedans."

Le champion des champions

Parmi les participants, beaucoup d'adeptes de salles de sport et de cross-fit, une méthode de musculation qui s'est développée ces dernières années et basée sur le fait de dépasser ses limites. "Moi j'ai fait le soulevé de botte de pailles, pour le moment j'ai le record de 35", clame Florian, avant de faire une mine déconfite en apprenant qu'il avait été égalé. "J'aurais bien aimé l'avoir celui-là, je le sentais bien." En réalité, le record absolu reste détenu par Jean-Paul, surnommé le "champion des champions" par les bénévoles.

A 63 ans, il a participé 36 fois au festival et ne compte plus ses victoires et records. Ce colosse n'a pas la carrure d'un sportif de haut niveau, il n'en fait pas vraiment, son quotidien d'agriculteur lui suffit. "Des fois, on voyait des gars s'amener, qui faisaient de la muscu et tout ça, ils disaient 'ça, c'est de la rigolade' puis quand on les voyait sur la brouette pffff!", raconte-t-il, le sourire facile. "Ils s'arrachaient la peau des mains, ils n'étaient pas au niveau, et moi je rigolais un peu quand même."

Montrer la réalité des métiers

Car le choix des épreuves n'est pas anodin, l'objectif était de refléter leurs métiers. "A la base du festival, ce sont des agriculteurs, des commerçants, des artisans", raconte l'un des bénévoles, le maire de Tennie, Michel Patry. "Donc les bidons de lait car on avait des laitiers sur la commune, des gens qui travaillaient le bois d'où le jeu de godendard, où il faut scier un tronc." Au delà du côté spectaculaire cela permet de "montrer au public ce qui faisaient dans les métiers il n'y a pas si longtemps que ça, 40 ans ce n'est pas vieux."