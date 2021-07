Le festival Jazz sous les pommiers s'offre un camembert AOP pour sa 40ème édition

Voilà un produit dérivé original. Le Festival Jazz sous les pommiers de Coutances, prévu du 25 au 29 août, pose ses couleurs sur des boites rondes de camemberts pour sa 40ème édition. Une collaboration a été signée avec la fromagerie Réo de Lessay, qui emploie une centaine de salariés, déjà partenaire de l'évènement depuis l'année dernière. Jusqu'au 15 septembre prochain, le logo du festival remplace l'étiquette habituelle de son fromage d'appellation d'origine protégée (AOP).

200 boites dans les rayons depuis ce jeudi

"L'idée, c'est de mettre en avant des produits de notre région, en accord avec des gens qui sont dans la veine du festival, explique Denis Le Bas, le président. On souhaite faire découvrir notre territoire, notre savoir-faire et pour moi c'est tout à fait naturel qu'un partenariat de ce genre se fasse. Et puis c'est un formage de qualité supérieur qui va bien avec ce qu'on défend : de l'exigence, mais aussi être accessible au plus grand nombre."

Denis Le Bas, président de Jazz sous les pommiers, et David Aubree, le directeur de la fromagerie Réo, lors de la présentation du partenariat mercredi. © Radio France - Raphaël Aubry

Environ 200 boites de camembert, dont le lait provient de fermes manchoises, sont déjà sortis de l'usine. Elles sont disponibles depuis ce jeudi matin dans une quinzaine de moyenne de grandes surfaces, dans un rayon de 30 kilomètres autour de Lessay. Réo compte en produire plusieurs centaines pendant les deux mois. Le fromage sera également en vente sur le village du festival.

"C'est l'occasion de viser un autre public"

À travers ce partenariat, Jazz sous les pommiers a également un double objectif, cette fois de communication. Le Festival compte pourquoi pas toucher de nouveaux spectateurs, qui ne sont pas des habitués de ce type de musique. "Certains vont voir le formage en tête de gondole et peut-être s'intéresser au festival. C'est l'occasion de viser un autre public", continue Denis Le Bas. Ce n'est d'ailleurs pas la première opération de ce genre. Depuis trois ans, l'évènement a également sa propre cuvée de cidre, en partenariat avec le producteur Damien Lemasson, basée à Cametours, entre Coutances et Saint-Lô.