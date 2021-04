Le festival nord-mayennais "Au Foin de la Rue" affiche son programme pendant la crise sanitaire : "Rien"

Une grande affiche blanche avec un seul mot écrit dessus : "Rien". Vous l'avez peut-être vue à Laval, sur les quais de la Mayenne, près du magasin Carrefour boulevard Félix Grat ou à Ernée, à Mayenne. Une centaine d'affiches a été placardée depuis ce lundi 19 avril un peu partout dans le département.

C'est une idée de l'association qui organise le festival "Au Foin de la rue" à Saint-Denis-de-Gastines près d'Ernée. Elle veut interpeller les Mayennais, et alerter, continuer d'alerter, sur l'arrêt de la culture à cause de la crise sanitaire.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"On veut dénoncer les conséquences désastreuses sur la vie culturelle et associative à Saint-Denis-de-Gastines puisqu'il n'y se passe rien depuis plus d'un an maintenant. Comme on ne peut rien faire, c'est un peu une forme de rébellion, pour montrer qu'on est sans arme. On essaie de s'exprimer avec cette voix-là", explique le co-président de l'association, François Mareau.

Vous êtes invité à écrire, dessiner sur ces affiches

L'objectif, c'est aussi de se réapproprier l'espace public et le droit à la liberté d'expression. "On veut stimuler la créativité des gens parce qu'on aimerait bien que les affiches reprennent vie. On peut écrire, dessiner dessus et on invite chacun, chaque association, structure d'accueil, les professionnels, toutes les générations à venir s'exprimer sur les affiches "Rien"", propose-t-il.