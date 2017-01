Le film Le Mans avec Steve McQueen... en bande dessinée

Au cinéma, "Le Mans", sorti en 1971, a révolutionné la façon de filmer le sport automobile. Le film du légendaire acteur et pilote Steve McQueen renaît... en bande dessinée. Un projet porté par un passionné suisse, collectionneur de Porsche et artiste amateur. Le bel album coûte 32 euros.

"Moi j'ai vu le film, j'avais huit ou neuf ans (...) ça devait être dans les années 1978 ou 1979" se rappelle Sandro Garbo, l'artiste amateur suisse à l'origine de la transcription en bande dessinée des aventures de l'acteur et pilote Steve McQueen dans le film Le Mans sorti en 1971. Depuis 2013 et le début de son projet, le collectionneur de Porsche a revu l’œuvre cinématographique "plus d'une centaine de fois, dont au moins vingt fois au ralenti, pour voir tous les détails". L'ouvrage édité en quatre langues a alimenté les spéculations des collectionneurs pendant des mois : "Les gens nous appelaient pour nous demander si on l'avait, raconte Mathieu de la libraire Bulle, au Mans. Finalement, nous avons mis la main sur une dizaine d'exemplaire début janvier, tous vendus dans la journée". La vingtaine suivante également. Si bien que l'établissement imagine déjà une exposition des planches de l'album pendant les 24 Heures du Mans. D'autant que les nouvelles aventures de Michel Vaillant seront également publiées pendant cette 85e édition, et que le célèbre pilote de BD revient sur le circuit du Mans !

A VOIR - L'ORTF s'était rendu sur le tournage du film Le Mans en 1970

Un rêve avec Steve McQueen

Cet album est né d'un rêve :

"J'ai vu Jo Siefert et Steve McQueen (...) et à un moment donné Steve McQueen s'est tourné vers moi et m'a dit 'écoute Sandro, tu dois absolument faire une bande dessinée sur le film Le Mans. Si tu ne le fais pas, personne ne le fera'".

Un projet ambitieux ! Il faut convaincre CBS qui détient les droits du film, le fils de Steve McQueen, mais aussi l'Automobile Club de l'Ouest. Car l'album arbore l'estampille officielle des 24 Heures du Mans. "Il y a eu une discussion avec l'ACO sur les arbres par exemple. Les pins parasols, on avait fait des arbres qui ressemblaient mais ce n'était pas exactement ceux du Mans". Le fils de Steve McQueen a donné son aval sur tous les visages : "Il nous en a fait changer certains parce qu'il disait 'là je ne le sens pas, c'est pas mon père, parce qu'il n'aurait pas eu cette attitude-là" raconte encore Sandro Garbo.

La couverture de l'album hommage au film Le Mans de et avec Steve McQueen. On entendrait presque le cœur du pilote et acteur battre... - Garbo Studio S.A.

Du mouvement à chaque page

Et pour ne pas copier le style Michel Vaillant, Sandro Garbo a travaillé chaque scène pour induire du dynamisme. Pas d'onomatopée, pas de bruit de moteurs, les planches sont travaillées "comme des œuvres d'art" précise celui qui travaille "dans un bureau", sans en dire plus. Sept dessinateurs ont travaillé sur l'album. Chacune des planches est en fait réalisée en grand format pour que chaque détail y soit. Ensuite l'ensemble a été remis à la taille d'une bande dessinée. Jared Barel, l'un des artistes qui a travaillé sur le projet, a même compilé quelques images pour en faire un court dessin-animé :