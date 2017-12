Illiers-l'Évêque, France

Une trottinette, des livres, un jeu vidéo, une poupée ou un téléphone... ce sont quelques uns des cadeaux que les enfants ont pu trouver au pied du sapin ce lundi . Mais comme les enfants ne manquent pas de ressources, certains avaient inscrit des cadeaux plutôt originaux sur leur liste au Père Noël. Comme Louis, 7 ans, c'est le fils du député La République en Marche de l'Eure, Fabien Gouttefarde. Il a demandé un chronomètre pour mesurer le temps que son père passe avec lui. Un démarche qui a fait sourire le député.

j'y vois un message presque politique que je voudrais faire passer, c'est que la famille, dans la vie politique, soit un peu plus prise en compte

Des vacances qui arrivent à point nommé

Depuis son élection au mois de juin, Fabien Gouttefarde passe beaucoup moins de temps avec sa famille dans son village eurois. Pourtant avant d'être élu, il travaillait déjà à Paris, mais il y dormait une à deux fois par semaine... Maintenant, "je découche à Paris trois à quatre nuits par semaine" affirme le député de 39 ans. Les vacances vont faire du bien. Au programme : deux semaines pour se reposer et profiter de sa famille.

Louis a bien eu son chronomètre

Le Père Noël a joué le jeu... Louis a bien eu son chronomètre, tout jaune. Il lui faudra attendre la reprise de la session parlementaire le 15 janvier pour mesurer l'absence du père, qui va pouvoir souffler. En attendant, Louis mesure tout avec son chronomètre : il va s'en servir pour le sport, pour mesurer le temps (le chrono peut aller jusqu'à 99 heures 59 minutes et 59 secondes) mais aussi, plus surprenant, il l'a déjà testé pour savoir en combien de temps son député de père épluche une carotte. A ce rythme-là, il ne devrait plus y avoir de piles très bientôt et il faudra, comme pour les députés, recharger les batteries