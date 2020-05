Le flashmob du Samu de Brest pour remercier pour les applaudissements, les messages et les dons aux soignants

Ils sont en première ligne, mais prennent le temps de remercier ceux qui pensent à eux ! Les équipes du Samu du Finistère ont mis en ligne une vidéo sur Youtube, pour remercier les donateurs qui leurs ont offert des choses pendant cette épidémie de Coronavirus. Ils évoquent "les restaurateurs, artisans, commerces, particuliers" qui ont pensé à eux.

Dans cette vidéo d'une minute trente, on les voit danser, sur la plateforme d'atterrissage de l'hélicoptère du Samu. Ils égrènent également le nom des entreprises qui ont fait des dons pour les soignants et terminent par un message plus personnel.

Un clin d'œil à leurs familles et à tous ceux qui les applaudissent chaque soir

En effet, ils remercient aussi leurs familles pour leur patience, les voisins et amis pour les SMS bienveillants, les enfants pour leurs dessins et leurs messages vidéos de soutien, mais aussi les "applaudissements quotidiens".