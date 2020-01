Le footballeur Mathieu Bodmer inaugure un stade à son nom à Évreux, sa ville de cœur

Évreux, France

Il y a le Johan Cruyff Arena à Amsterdam, le stade Louis Dugauguez à Sedan et il y a désormais le stade Mathieu Bodmer à Évreux. L'équipement, dans le quartier de la Madeleine, a été inauguré ce mardi soir en présence du milieu de terrain de l'Amiens SC (Ligue 1), qui le reconnaît "on ne s'attend pas à ça de de son vivant, c'est quand même rare, mais ce n'est pas une finalité en soi". Le conseil municipal d'Évreux avait pris la décision de cet honneur à l’unanimité le 9 décembre 2019. Sur la plaque sur un mur à l'entrée du stade, cette inscription "Stade Mathieu Bodmer, en hommage au joueur professionnel, premier président de l'EFC27 et pour l'excellence de son engagement social et citoyen".

Écoutez le reportage de France Bleu Normandie à l'occasion de l'inauguration du stade Mathieu Bodmer à Évreux Copier

Pour l'événement, son pote Momo Sissoko, l'ancien international franco -malien, a fait le déplacement. Une fois le ruban officiel coupé, le président de l'Évreux Football Club 27 a remis au footballeur professionnel une clé géante du stade, à titre symbolique.

Mathieu Bodmer devant la plaque du stade qui porte désormais son nom © Radio France - Laurent Philippot

Mathieu Bodmer veut terminer sa carrière à l'EFC27

Son contrat avec l'Amiens SC s'achève à la fin de la saison. À bientôt 38 ans (il les aura en novembre), le joueur se verrait bien finir à Évreux, mais pas en tant qu'entraîneur ou dirigeant, Mathieu Bodmer veut jouer. Des discussions doivent avoir lieu prochainement avec Philippe Mongreville, le président de l'Évreux Football Club 27.

Tant que je pourrai jouer au foot et que j'aurai un dernier souffle, ce sera toujours pour le foot - Mathieu Bodmer

"Il reviendra en tant que joueur, avec grand plaisir" confie Philippe Mongreville, pas trop inquiet sur les prétentions salariales de l'enfant de la Madeleine : "je ne crois pas que Mathieu vienne finir financièrement sa carrière ici, je pense que c'est plus un choix de cœur". Et c'est effectivement le cœur de Mathieu Bodmer qui parle, pour son quartier de la Madeleine, pour sa ville d'Évreux et pour le foot "si je peux jouer, ce sera jusqu'à ma mort".