Les vacances de la Toussaint continuent et il est toujours possible de venir admirer le petit fourmilier nain né fin août au parc Biotropica à Val de Reuil (27). Une naissance inédite en France ! A seulement deux mois, il fait le bonheur des visiteurs.

Il est né à la fin de l'été et fait le bonheur des petits et des grands. Sur le dos de sa mère Qoali, il arpente les moindres recoins de son enclos. Il est mignon et poilu, tout ce qu'il faut pour tomber sous son charme.

Ses parents sont arrivés il y a six mois dans le parc et la gestation a duré cinq mois. _"Ils n'ont pas perdu de temps"_s'amuse le directeur et le vétérinaire du parc François Huygues. Un fourmilier peut atteindre une taille de 120 à 140 cm de long et a une langue de 40cm.

Ce petit fourmilier nain (aussi appelé tamandua) originaire d'Amérique du Sud et vit dans un environnement tropical. Il y a une trentaine de fourmilier dans les parcs européens mais il est en voie de disparition dans son milieu naturel. La déforestation détruit son habitat et donc tue petit à petit les fourmiliers nains. "Sa naissance permet au parc de sensibiliser les enfants à cette disparition progressive" continue le directeur.

Un environnement propice pour son développement

L'enclos de la famille de fourmilier reproduit un environnement tropical donc très humide avec un arrosage régulier. Il y a également beaucoup de terre pour qu'ils puissent dénicher les fourmis et les termites. "On leur donne aussi ce qu'ils trouveraient dans la nature" explique Stéphanie Lamotte, une des soigneuses du parc. Leur régime passe par des protéines, des cuticules de crevettes, des fruits. "Tout ça est mixé pour faire une sorte de purée" précise la soigneuse. Une bouillie pour des animaux sans-dents mais avec un long museau et une petit bouche.

Des visiteurs ravis

Les visiteurs rencontrés sont tous sous le charme : ''C'est très joli et sympathique" pour Michelle, grand-mère accompagnée de son mari et de sa petite fille. Et les enfants ont conscience du statut de cet animal : "S'il est là, son espèce existera toujours" explique Thibaut. "C'est super pour apprendre le respect de la nature aux enfants " nous confie une grand-mère.

Tout le monde semble très heureux d'apercevoir le fourmilier d'autant que cette naissance est une première mondiale ! Le fourmilier n'est pas toujours visible car "c'est le champion de s'endormir en sursaut ! Il peut s'endormir dans un box et on ne peut plus le réveiller, il faut attendre" ironise François Huygues.

Le sexe du nouveau né n'est pas connu et donc il n'a pas de prénom pour l'instant. Il faudra attendre sans doute six mois et les équipes feront appel à un laboratoire pour être absolument sûr du sexe.

Pour rencontrer les soigneurs et le petit fourmilier nain rendez-vous au Parc Biotropica de Val de Reuil dans l'Eure (27).