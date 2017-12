Kruth, France

La station de ski du Frenz est située à 750 mètres d'altitude sur la commune de Kruth

C'est la plus petite station de ski alpin du massif vosgien et sans doute une des plus petites de France.

Le téléski qui fonctionne avec un moteur électrique est resté à l’arrêt ce matin.

La neige est belle et abondante pourtant, et il y a du soleil.

Mylène Petitgenet tient la caisse de l'unique remontée mécanique

on attend le client...les gens ont préféré le foie gras au ski...

les deux exploitants Mylene Petitgenet et Alexandre Mourot © Radio France - Patrick Genthon

Alexandre Mourot a repris la station gérée jusqu'ici par ses parents.

Il est bucheron le reste de l'année.

Le Frenz compte trois pistes, une bleue et deux vertes.

pour apprendre le ski c'est l'idéal

Reportage dans la station de ski du Frenz Copier

Le petit hôtel qui fait face aux pistes devrait rouvrir le 26 décembre après un long week-end de fermeture. La petite station du Frenz espère enfin lancer sa saison .