Le funambule, Nathan Paulin, bat le record du monde au Mont-Saint-Michel

Nathan Paulin rentre dans l'histoire. Il a battu le record du monde de la plus longue traversée sur un fil, près de 2.200 mètres, beaucoup plus que le précédent record, établi à 1.600 mètres.

Il a marché, à une centaine de mètres de hauteur, au Mont-Saint-Michel, pendant près de deux heures, sous un vent important, et avec le soutien de quelques personnes.

Une longue traversée récompensée par un exploit. À 28 ans, Nathan Paulin bat le record du monde de la plus longue traversée sur une sangle.

À quelques mètres de l'arrivée, les quelques spectateurs ont pris peur, car il est tombé de la sangle de deux centimètres de large, mais pour des "raisons de sécurité", affirme l'entourage du jeune funambule. Heureusement, la chute était sans danger, car il était assuré par une corde.

Après la traversée, il a expliqué "Je me suis arrêté et je me suis laissé tomber à la fin, au niveau du repère, mais j'ai bien réalisé un record".

Un record du monde, battu au Mont-Saint-Michel. Un lieu qui s'est imposé naturellement pour Nathan Paulin tout simplement : "parce que c'est un lieu magnifique", a-t-il précisé.