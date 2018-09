Le prince héritier japonais Naruhito, qui deviendra empereur au printemps prochain est en visite en France à partir de demain et jusqu'au 15 septembre. Le futur empereur a décidé de passer en Côte-d'Or dans un domaine viticole. Où et quand ? Le secret est bien gardé !

Côte-d'Or, France

Sur le programme officiel de la visite, rien ou presque sur cette visite de Naruhito dans l'un des plus prestigieux vignoble du monde, il faut dire que son passage en Côte-d'Or est une visite privée, précisent les autorités, qui ne souhaitent pas communiquer.

On sait juste que le prince héritier va visiter un domaine viticole en Côte-d'Or mais impossible de savoir lequel, ni quand il viendra dans le département. Ce sera une visite express, selon nos sources, qui ne durera sans doute pas plus de deux heures. Suffisant, sans doute tout de même, pour croiser quelques vendangeurs, faire un tour dans les chais au moment de la vinification et déguster l'un des meilleurs vins du monde.