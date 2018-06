On se posait la question depuis le 30 mai au soir : où le gagnant des 12 millions d'euros au loto avait bien pu valider son ticket en Vendée ? On vient d'avoir la réponse : c'est à Bellevigny, près de La-Roche-sur-Yon.

Depuis le 30 mai au soir, on savait qu'un ticket de loto gagnant à 12 millions d'euros avait été validé en Vendée. Restait une question capitale : où ça ? On a la réponse depuis ce mercredi, c'est à Bellevigny près de La-Roche-sur-Yon. Il a fallu attendre que le chanceux se manifeste avant que la Française des jeux ne révèle le nom du bar-tabac qui lui a vendu son précieux ticket. Il s'agit de l'Avatar, repris il y a deux ans par Jacqueline et Éric.

Il y a tellement de zéros qu'ils n'arrivent plus à lire !

Ils ont accroché fièrement les faux chèques en carton de 12 millions d'euros devant et derrière leur comptoir et, depuis, leurs clients ont l'impression de voir double sans avoir bu ! "Il y a tellement de zéros, qu'ils n'arrivent plus à lire ! Ils ne savent pas si c'est des millions ou des mille...", raconte la patronne dans un grand sourire. "Donc, à chaque fois, je suis obligée de leur dire : non, c'est bien 12 millions d'euros !"

Les patron du bar-tabac sont très fiers d'avoir un tel gagnant dans leur établissement © Radio France - François Breton

Ça fait tout juste deux ans qu'on est là, c'est un beau cadeau d'anniversaire

Et avec ce très gros gagnant, Éric a un peu l'impression d'avoir remporté le gros lot, lui aussi : "je suis hyper content, ému, ça récompense un peu notre travail. On essaie de fidéliser notre clientèle et ça fait tout juste deux ans qu'on est là, donc c'est un super cadeau d'anniversaire !".

Le gagnant, lui, reste discret. Il a attendu près de trois semaines avant d'encaisser son ticket.