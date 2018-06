Le galion espagnol Andalucia est en escale à Nantes à partir de ce mercredi et jusqu'au 1er juillet. Et s'il vous dit quelque chose, c'est normal, il était dans les films "Pirates des Caraïbes".

Nantes, France

Le "galeon Andalucia" s'amarre au ponton du Belem, à Nantes, à partir de mercredi et jusqu'au 1er juillet. Il s'agit de la réplique du galion San Pelayo construit en 1565. Ces navires étaient les cargos de l'époque. Ils devaient permettre de faire traverser les océans aux marchandises et résister aux attaques des corsaires. Le San Pelayo pouvaient ainsi transporter 900 tonneaux et 77 marins mais aussi 18 artilleurs. Il a aussi transporté plus de 300 soldats en plus de sa cargaison.

La galion arrive ce mercredi 20 juin à Nantes -

Le galion de "Pirates des Caraïbes"

Sa réplique, le "galeon Andalucia", a lui était construit en 2010, tout en bois. Et c'est une star puisqu'on l'a vu au cinéma dans les films "Pirates des Caraïbes". Pour ceux qui rêvent de se prendre pour des pirates ou simplement monter à bord d'un galion espagnol, il se visite tous les jours jusqu'au 1er juillet, de 10h à 20h (adulte, 8 euros / Enfant de 5 à 10 ans, 4 euros).