"Le Gang" de Valenciennes a de nouveau frappé, une vingtaine de statues revêtues de bonnets et écharpes

"Des gangs comme ça on en voudrait tous les jours, partout" s'amuse Marie qui a découvert les répliques des prix de Rome en tenue hivernale dimanche au parc Jacques Chirac, en promenant son chien.

De toutes les tailles, avec ou sans pompons, péruviens, en forme de champignon, il y en avait pour toutes les statues, même pour celle du général de Gaulle au centre ville qui a eu droit à une écharpe.

J'ai trouvé que c'était de bon goût les couleurs du chapeau ou des écharpes, donc les personnes qui ont fait ça en plus elles ont du goût, ça fait beaucoup de qualités ! Marie

Jean-Pierre a découvert lui la Faunesse du parc de la Rhônelle, d'ordinaire dans le plus simple appareil, en tenue hivernale avec bonnet rose, écharpe et gants, plus loin c'est le joueur de billes à qui on avait enfilé un gros bonnet à pompon. "C'est sympa" assure le retraité

Quand on passe toujours devant quelque chose, on se rend plus compte de la beauté, et là au moins vous regardez, c'est vraiment beau, c'est bien, ça remet un coup de jeune

Même constat pour Marie qui estime que beaucoup ne regardent même plus les innombrables statues de la ville, c'est donc un moyen décalé de revaloriser ce patrimoine culturel.

La drôle d'expo à ciel ouvert a fait réagir sur les réseaux sociaux

Un gang qui avait déjà installé un nain de jardin en plein centre ville

Michel a du enlever ces tenues d'un jour aux statues, lundi matin, "c'est pas des trucs à faire, mais quand même ça fait sourire" s'amuse l'employé de mairie qui a déjà vu les statues du parc de la Rhônelle avec d'autres tenues ou accessoires notamment avec des lunettes de soleil.

Mais là c'est signé "le Gang", même signature que cet automne quand "le nain à la chope" avait été installé sur le socle de La jeune fille à la coquille, oeuvre de Carpeaux, volée en 2019 place des Wantiers.

Le mystère reste entier sur l'identité de ce gang artistique qui amuse de nombreux Valenciennois.