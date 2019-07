Le garçon qui a reçu le maillot jaune de Julian Alaphilippe est berrichon

Bruère-Allichamps, France

La scène, captée par un journaliste d'Eurosport, a été massivement relayée sur les réseaux sociaux depuis jeudi 25 juillet, à l'issue de la 18e étape du Tour de France entre Embrun et Valloire. On y voit Julian Alaphilippe donner son maillot jaune à un jeune garçon, trempé par une averse de grêle et de pluie. L'enfant de 7 ans est en fait un habitant de Bruère-Allichamps, comme l'ont révélé nos confrères du Berry Républicain.

"On était en vacances dans les Alpes. Mon fils voit Julian Alaphilippe, mon mari l'appelle et il nous fait signe de venir", explique Nadège, la maman d'Eden. "On l'a félicité pour toutes ses prouesses. Comme il a vu le petit tout tremblant de froid, il a demandé s'il y avait quelque chose à lui mettre sur le dos. Et il a naturellement enlevé son maillot jaune pour le mettre sur les épaules d'Eden", poursuit Nadège.

C'est un moment magique. Il était très content et fier d'avoir ce maillot jaune que Julian lui a donné"

Julian Alaphilippe, un modèle à suivre

La famille de Nadège baigne dans le cyclisme depuis toujours. Elle connaît bien Julian Alaphilippe. Nadège n'est donc pas surprise par le beau geste du cycliste berrichon. "Julian, il est dans la vie de tous les jours comme sur un vélo : gentil, naturel, il fait des efforts, il a la rage de vaincre. C'est un exemple", souligne la mère d'Eden.

Le petit garçon n'a d'ailleurs pas tardé à suivre les pas de son modèle. "Le vendredi, Julian Alaphilippe a perdu son maillot jaune. Eden a dit qu'il voulait lui rendre son maillot comme ça il pouvait le garder jusqu'au bout", sourit Nadège. Une belle proposition qui ne suffira pas à inverser la tendance : Julian Alaphilippe a terminé cinquième au classement général du Tour de France.