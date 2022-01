Le gérant d'un bureau de tabac à Montpellier a misé sur le bon cheval

Le gérant du bureau de tabac "La Maison de la Pipe", quartier des Arceaux à Montpellier est aussi l'un des propriétaires d'une jument qui participe pour la quatrième fois au Grand Prix d'Amérique ce dimanche 30 janvier. C'est la dernière fois qu'elle pourra concourir car elle a 11 ans. Une longue histoire entre le passionné de tiercé Tahar Aït-Hamouda et l'animal Bahia Quesnot.

Il l'a d'abord vue grandir chez ses ses éleveurs, les Lefebvre, au haras Quesnot, à Brix en Normandie. Il la trouve belle et l'achète en 2012 quand elle a 1 an. "Elle a été achetée 5 000 euros aux enchères. J'ai attendu quelques jours, je les ai appelés et leur ai fait une proposition plus décente." Il débourse 11 000 euros pour la jeune jument. Peu de temps après, elle est emmenée à Chaumont, toujours en Normandie avec l'entraîneur Cédric Herserant. Elle commence la compétition un an après. "Elle a couru modestement mais elle faisait souvent des fautes." Jusqu'au moment où Bahia est envoyée chez un vétérinaire en Suisse. "Elle avait un soucis au niveau des ovaires. Elle a été infiltrée." C'est après son opération qu'elle va devenir une jument de compétition. "Elle a commencé à gagner de nombreuses courses jusqu'à atteindre 500 000 euros de gain."

Un pari risqué

En 2018, Tahar Aït-Hamouda et ses associés l'envoient chez un autre entraîneur : Guel Pas, à Fréjus. "Pour qu'elle découvre le soleil, la chaleur et une autre façon de travailler." Très vite, la jument monte en puissance. "Elle est arrivée un mardi soir, le dimanche elle gagnait une compétition contre une très bonne concurrente." Elle enchaine, "Prix d'Amérique, Prix de Paris..." Elle excelle dans le trot attelé. Le trot attelé est une course dans laquelle le driver (et non jockey) est assis dans un chariot derrière le cheval.

Là, les acheteurs potentiels se bousculent pour acheter la championne. "Des personnes fortunées m'ont proposé 300 000 euros. On m'a même demandé quel était mon prix" Mais la femme de Tahar a du flair : "elle leur a dit qu'elle n'était pas à vendre. Que c'était sûrement la jument de ma vie." Un choix que la famille ne regrette pas. "Elle nous a fait rêver. Elle a gagné de grands concours." Bahia Quesnot a remporté douze victoires et a rapporté plus d'1,6 millions d'euros aux propriétaires, aux entraineurs, aux associés de Tahar.

Les étoiles dans les yeux, le gérant du bureau de tabac se souvient particulièrement du Prix de Cornulier 2021. "On était en plein confinement. Ma famille et mes amis ne pouvaient pas venir. J'étais seul dans les tribunes." Bahia remporte la victoire à ce championnat du monde du trot monté. "J'ai pleuré. Surtout que sur la route, il neigeait. J'étais en voiture. J'ai hésité à rentrer. Mais j'y suis allé parce que très peu de petits propriétaires comme moi peuvent la courir. Alors quand elle a gagné, j'étais sur un nuage."

Le gérant du bureau de tabac "La Maison de la Pipe" à Montpellier et sa famille. © Radio France - Morgane Guiomard

