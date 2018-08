Lialores, Condom, France

C'est un petit hameau isolé de 40 habitants, Lialores, à quelques kilomètres au nord de Condom (Gers), et à quelques pas du Lot-et-Garonne. Quelques tréteaux, un chapiteau et une petite dizaine de terrains improvisés sur la route, barrée pour l'occasion. Le voilà le championnat du monde du palet gascon.

Une quille, un palet, trois pièces métalliques

Depuis trente ans, le foyer rural de Vicnau-Lialoress l'organise chaque 15 août, en marge des autres compétitions le reste de l'année à Auch. Championnat international sans doute pas, mais il regroupe, ça c'est vrai, les meilleurs joueurs de palet gascon de la planète... qui sont tous gascons, ou presque. Pour jouer, il faut Il faut une quille, des palets d’acier (maximum 600 grammes), et trois pièces métalliques. Il faut dès lors faire tomber une quille sur laquelle ont été placées les trois pièces. Une fois la quille couchée, on compte trois points si les trois pièces sont plus près ou à égale distance d’au moins un des palets que de la quille, sinon c'est un seul point. La partie se joue en deux fois 12 tours.

Ah non rien à voir avec le palet vendéen! Le jeu vendéen se rapproche plus de la pétanque, sauf qu'il se joue sur une plaque de plomb avec des petits palets .— Alain Lasserre a réécrit le règlement du "nouveau" palet gascon dans les années 1980

Reportage au pays du palet gascon, à Lialores (Gers), Bénédicte Dupont (1'14'') Copier

Le palet, introuvable dans le commerce, pèse environ 300 grammes. © Radio France - Bénédicte Dupont

Vallées de la Baïse et de l'Osse, le berceau du palet gascon

Il n'est réellement pratiqué que par une centaine de joueurs nous dit-on. Il faut dire que son périmètre d'influence est restreint. Des Gersois essentiellement du Sud (Baïse) et de la Lomagne au nord-est, quelques Lot-et-Garonnais voisins et des Gascons d'adoption comme Henri le champion en titre, Béarnais de souche mais qui possède une maison dans Aire sur l'Adour. Les Landais pourtant eux aussi gascons lui préfèrent d'autres jeux de quille.

On est allés promouvoir le palet gascon en Ariège, à Toulouse. Dans les compétitions, on a toujours des "étrangers", des touristes de passage. Cette année, se sont inscrits des normands et des vendéens ! En 2001 on a eu un car entier de Bretons! — Jean-Pierre Pagnan, l'un des organisateurs

Jean-Pierre Pagnan, l'un des réinventeurs du palet gascon. © Radio France - Bénédicte Dupont

Un jeu autrefois interdit

Le palet gascon doit en fait sa renaissance à un ancien instituteur de Lialores, Alain Lasserre. Autour de 1985, il a réécrit le règlement de ce jeu déjà bine connu des anciens mais peu à peu abandonné car interdit. Le palet était en effet devenu l'objet de paris d'argent. "Certains perdaient beaucoup, une paire de boeufs à l'époque c'était considérable. Tout ça à cause d'une partie de palet", explique Jean-Pierre Pagnan, originaire lui de Moncrabeau le village voisin côté Lot-et-Garonne. Si bien que dans les années 1950 la préfecture l'a tout interdit laissant le champ libre au développement de la pétanque.

Le palet gascon faisait l'objet de paris où de l'argent était misé. Le préfet l'a interdit à la fin des années 1950. © Radio France - Bénédicte Dupont

Aujourd'hui, la Fédération des Foyers Ruraux du Gers organise diverses compétitions et tentent d’initier les plus jeunes dans les écoles du Gers et du Lot-et-Garonne sur le temps périscolaire.