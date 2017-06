Le Gorafi remet les 3.700 euros de la « cagnotte Fillon » à cinq associations sarthoises

L'équipe du site d'information parodique Le Gorafi était au Mans ce vendredi pour "rendre l'argent" de la fausse cagnotte de soutien à François Fillon. Une opération lancée début avril après que le candidat à la présidentielle avait déclaré avoir "du mal à mettre de l'argent de côté".

Au départ, c’était une blague, comme celles que Le Gorafi publie par dizaine tous les jours : le lancement d’une cagnotte en ligne pour aider François Fillon à s’assurer "un avenir décent". Celui qui était alors candidat à la présidentielle avait fait part de ses difficultés à "mettre de l'argent de côté", lors d’une interview. Sauf que les dons ont rapidement afflué, d’où l'idée de reverser la somme à des associations sarthoises de solidarité.

1.700 donateurs impliqués

La remise officielle des dons s’est tenue ce vendredi au Mans, avec l’association Cénomane pour le don de sang, la Cravate solidaire, le Planning familial de la Sarthe, le Secours populaire 72 et l’antenne mancelle des Paralysés de France. Grâce aux 3 700 € colllectés grâce à 1 700 internautes-donateurs, chaque structure va toucher 740 € à utiliser comme elle le souhaite. "On a monté cette année une friperie solidaire qui s'appelle So'Frip. Ça va nous permettre d'y installer la clim' et ça va permettre aux bénévoles de travailler dans de bonnes conditions", explique Cécile Boëlle, la directrice de l'association des paralysés de France.

Le Gorafi peut être utile à autre chose que polluer Internet

Pour d'autres, ce sera du matériel informatique ou encore une caisse de soutien pour des femmes précaire... C'est en tout cas une blague qui se transforme en vraie solidarité. Et ça plaît beaucoup au directeur du Gorafi, Sébastien Liebus : "Ça prouve que Le Gorafi peut être utile à autre chose que polluer internet et les pages Facebook."