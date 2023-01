L'accès au gouffre de Dions interdit pendant "plusieurs mois" après un spectaculaire glissement de terrain

Bien connu des randonneurs, des scolaires et des spéléologues qui l'explorent depuis des années, le gouffre des Espélugues à Dions (Gard) a été victime pendant les fêtes de fin d'année d'un spectaculaire glissement de terrain. "C'est une randonneuse qui a averti la mairie après avoir entendu un énorme bruit" reconnaît le maire Gérard Théotime. A l'entrée de la cavité naturelle, les élus découvrent un cratère. "C'est un trou béant de plus de 600 mètres carrés et d'environ 18 mètres de profondeur" reconnait Manu Zuber, trésorier du Comité Départemental de Spéléologie du Gard. Des mètres cubes de limon et de sédiments se sont éboulés.

Le gouffre de Dions

Un phénomène rarissime en France

Ce phénomène, appelé soutirage, est connu mais rare en France. "Celui-ci, c'est le plus gros effondrement naturel karstique sous terrain connu en France depuis 140 ans, c'est-à-dire depuis que les spéléologues surveillent les milieux souterrains" précise Michel Wiénin, géologue à Vézénobres. Le gardon souterrain qui passe sous le gouffre a sans doute joué un rôle important dans ce glissement de terrain, mais il n'est pas le seul. "La sécheresse et les crues cévenoles ont eu une incidence" glisse Michel Wiénin.



Un accès fermé pendant plusieurs mois

Le phénomène est en pleine évolution. "Des fissures sont visibles et elles s'agrandissent" affirme Manu Zuber du CDS 30. Un périmètre de sécurité a été mis en place et le gouffre est interdit aux visiteurs et aux spéléologues. "Il y en a pour plusieurs mois si ce n'est plusieurs années" prévient Michel Wiénin. Des études scientifiques et des analyses sont en cours. "Nous avons entre 10.000 et 20.000 ans d'histoire hydrologique de la région devant nous" s'enthousiasme ce géologue chevronné.

En attendant, une réunion de crise est prévue ce mardi 10 janvier 2023 entre le syndicat mixte des Gorges du Gardon, la sécurité civile, les pompiers, les gendarmes et la mairie de Dions.