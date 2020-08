Le Grand Bourg : Plongez dans l'esprit du Far West, le temps d'une nuit... dans un tipi

« Il y a quelques insectes, mieux vaut ne pas les craindre !» s'amusent Antonio et Célia. Ce couple de bourguignons, en route pour la côté Atlantique, a fait escale, par hasard, au ranch Heartland. L'occasion de découvrir les tipis tout neufs de Julie Gilbert, la gérante du lieu. « On a mis une plateforme en bois, la toile protège de la pluie, du feu, il y a même des douches et des toilettes sèches. »

Avec son compagnon, Cédric, ils ont acheté ce corps ce ferme et ses dix hectares de terrain en mars dernier, juste avant le confinement, avec un objectif : en faire un vrai ranch, dans les règles de l'art. Malgré le confinement, les idées foisonnent, et très vite, ils se lancent dans la construction de tipis.

Avec ces tipis, Julie Gilbert veut proposer une expérience d'immersion : « On les a mis sous les arbres, et pas au milieu d'un champ, pour qu'on soit plus près des animaux. Les chevaux sont tout près, la forêt aussi, il y a des chevreuils, des renards, c'est ça l'esprit. » Pour une nuit dans un des tipis du ranch Heartland, comptez entre 40 et 50 euros.

En plus des tipis, Julie Gilbert a plusieurs idées d'hébergement insolites. Un troisième tipi, plus grand, dédié aux couples, avec un grand lit, devrait être construit dans les prochaines semaines. Ainsi qu'une maison de trappeur, en rondins de bois, et une prison-western : dans une ancienne dépendance, 4 lits façon couchettes de cellule, avec de l'éclairage sommaire et des barreaux. Et il faut croire que ça marche : les premières nuitées de la prison-western, fin août, sont déjà réservées.