Le grand cerf Captain Hook, mascotte de la forêt de Mormal, a été retrouvé mort

C'était la star de la seule forêt du Nord et du Pas-de-Calais qui héberge des cerfs, la forêt de Mormal, dans l'Avesnois. Le grand cerf surnommé Captain Hook a été retrouvé mort, il y a quelques jours. L'animal était mort depuis plus de deux mois, son corps était donc en trop mauvais état pour identifier de façon certaine la cause de son décès. Il devait son surnom, un clin d'œil au Capitaine Crochet de Peter Pan, à la forme atypique de ses bois repliés vers l'intérieur.

Symbole de Mormal

Depuis près de 10 ans, les passionnés de nature espèrent le croiser à la saison des amours, la période du brame. Au point qu'il était devenu la mascotte de la forêt, raconte Jean-François Hogne, de l'association Mormal Patrimoine : "Grâce à son surnom et la particularité de ses bois, les gens ont développé un attachement. Il fait partie du patrimoine de notre région", explique-t-il.

Catherine Brillois a eu la chance de croiser son chemin, l'année dernière. Elle reste marquée par cette rencontre. "On a entendu bramé, et on s'est avancé vers là d'où ça venait, et il était là, devant nous, raconte la passionnée de photographie. C'est majestueux, c'est grand... J'y pense tout le temps, ça restera un moment magique et très fort, ça m'avait beaucoup remuée."

Elle garde de ce moment une de ses photographies préférées, qui capture l'animal face à l'objectif, avec ses bois si particulièrement recourbés. Un cliché qu'elle partage beaucoup sur les réseaux sociaux depuis qu'elle a appris la mort de l'animal : "J'ai été complètement bouleversée en apprenant la nouvelle. J'avais toujours l'espoir de le croiser de nouveau, regrette-elle. Je ne vivrais plus jamais un moment comme ça."

Le corps de l'animal a été retrouvé en trop mauvais état pour savoir de façon certaine de quoi il est mort. Mais l'Office National des Forêts penche pour un décès naturel, après un combat avec un autre mâle au moment du brame. Il existe encore 45 grands cerfs dans la forêt de Mormal, sur un total d'environ 350 cerfs et biches.