Le grand héron s'est envolé sur l'esplanade des Riveurs à Nantes ce samedi

Il y avait du monde sur l'esplanade des Riveurs, dite "esplanade des machines" ce samedi à 16 heures. Entre 5 à 10.000 personnes rassemblées à Nantes pour contempler l'envol du grand héron de la compagnie La Machine.

Un spectacle gratuit, ouvert au public mais qui rappelle aussi que le projet de l'arbre aux hérons ne devrait pas voir le jour, en tout cas à Nantes, suite à la décision de la maire Johanna Rolland, en raison du coût du projet estimé entre 52 et 80 millions d'euros . Ce week-end, c'était un peu le grand rendez-vous de celles et ceux qui sont attachés aux Machines de l'île et à ce qu'elles représentent ici à Nantes.

Des ailes d'acier qui se déploient et un gigantesque oiseau qui semble prendre son envol... Odile tenait a assister à ce moment avec ses amis : "On passe à côté tous les jours et il est statique, explique t elle. Mais aujourd'hui il volait et il y a avait des personnes installées dans les nacelles, alors c'était l'occasion !"

Les Machines de l'île : l'identité de Nantes

L'occasion de voir ce héron en mouvement, et pour la première fois ! Héron qui représente l'identité de Nantes, et Blandine y est très attachée. "Où que vous alliez en France, et même en Europe, si on vous dit Nantes, on pense tout de suite aux Machines de l'île ! Le tourisme vient en priorité pour les Machines"

Une œuvre d'art qui s'inscrit dans le chantier colossal d'Arbre aux hérons abandonné par la municipalité , et qui chagrine beaucoup Chantal. "On nous donne comme excuse du jour au lendemain que ça coute trop cher, je ne trouve pas ça logique" s'indigne-t-elle.

L'arbre aux hérons, débuté il y a 10 ans, coûte ente 52 et 80 millions d'euros. Conçu par François Delarozière et Pierre Orefice, la compagnie La Machine réfléchit d'ores et déjà à de nouveaux financements privés.