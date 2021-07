Le grand jackpot du Loto remporté à Luneray, le gérant de la maison de la presse raconte

Comme souvent, les gagnants souhaitent rester anonymes. Mais la Française des jeux (FDJ) en dit plus ce mardi, dans un communiqué : ce sont deux amis qui ont remporté le 29 mai dernier en Seine-Maritime la somme de 8,5 millions d'euros mise en jeu à l'occasion d'un super jackpot de 17 millions d'euros. Ce soir-là, un autre gagnant avait trouvé la bonne combinaison dans le département de l'Aude.

"Ce sont deux amis d'enfance"

« Au cours du déjeuner, nous avons partagé nos projets respectifs. Nous sommes arrivés à la même conclusion : il nous faudrait un coup de pouce du destin pour les concrétiser ! », raconte l’un des gagnants seinomarins, cité par la FDJ. Trois semaines après avoir validé leur grille flash, ils retrouvent leur reçu : « Nous avons regardé les résultats sur Internet et nous avons eu du mal à en croire nos yeux. Nous avions gagné le jackpot ! »

"Ce sont deux amis d'enfance qui a priori jouent toujours les mêmes numéros", raconte Sébastien Duchemin, qui tient la maison de la presse de Luneray (Seine-Maritime) avec sa femme. C'est chez eux que le ticket a été validé.

De gros gains tous les ans à la maison de la presse

Le gérant n'en sait pas plus sur l'identité des deux gagnants. En revanche, une chose est sûre : son établissement est plutôt verni. "On a eu 100 000 euros en 2020, 20 000 euros en 2019 et 25 000 euros en 2018. On dit qu'à Luneray, on est favorisés puisqu'on a des gros gains qui sortent de manière récurrente", raconte le gérant, installé dans la commune depuis 2006.

Cette fois, il s'agit tout de même de 8,5 millions d'euros. Peut-être que les gagnants penseront à ceux qui leur ont porté chance ? "Si ils veulent participer, on a des projets de rafraichissement de commerce, intérieur et extérieur, en tout cas, on saura utiliser l'argent à bon escient", rigole Sébastien Duchemin.