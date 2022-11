Le grand sapin de noël de Périgueux escorté par les gendarmes de Dordogne

Les gendarmes de l'EDSR (escadron départemental de sécurité routière) ont escorté un sapin ce vendredi mais pas n'importe quel sapin puisqu'il s'agit de celui qui va venir décorer le rond point Yves Guéna à Périgueux. Ce dernier mesure 8 mètres de haut et il sera le plus grand installé par la ville avant les fêtes de fin d'année.

Sous escorte pendant près de 60 kilomètres

Ce sapin a été coupé à Granges-d'Ans à près de 60 kilomètres de là et il sera installé dans la nuit de vendredi à samedi à la place de la statue des Messagers le temps de noël et du nouvel-an. D'autres sapins plus petits, découpés cette fois dans des jardins de particuliers de l'agglomération vont venir décorer d'autres endroits stratégiques de la ville de Périgueux.