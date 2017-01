Le Havre a désormais son guide du Routard !

C'est une grande première ! Le Havre entre dans le club fermé de la dizaine de ville Française qui ont un guide du Routard qui leur est consacré. Le Routard spécial Le Havre est sorti depuis le 2 janvier en 14 000 exemplaires et pile à temps pour l'anniversaire des 500 ans de la ville.

Le célèbre Guide du Routard a publié au début du mois une édition sur la ville du Havre ! C'est une première et il n'y a qu'une dizaine de villes Françaises qui ont une édition du Routard qui leur est consacrée. Le Havre est même la seule ville de Normandie dans ce cas et une des seules villes moyennes. Les autres éditions concernent Toulouse, Nantes ou encore Marseille. Evidemment ce Routard spécial Le Havre a été commandé pour attirer davantage de monde porte Océane cette année, à l'occasion des festivités des 500 ans de la ville.

"Se laisser faire par la ville"

La couverture aux couleurs dominantes bleu maritime et blanche propose une photo de la sculpture-fontaine de la main de Niemeyer, que les havrais qui passent devant le Volcan connaissent bien. L'auteur, Cédric Fischer, 17 ans au Routard, s'est "laissé faire par la ville" comme il dit. Une ville où il est déjà venu une fois pour l'édition Normande du Routard et dont il a adoré l'accueil et les gens.

C'est essentiellement de la rencontre car ce sont les gens qui sont les ambassadeurs de leur ville. Ce sont eux qui vous donnent l'envie d'essayer tel restaurant ou d'aller à tel endroit"-Cédric Fischer, l'auteur

Cédric Fischer a passé 15 jours en plusieurs séjours au Havre pour écrire son guide. Son lieu préféré : l'abbaye de Graville qui surplombe l'entrée de ville. Dans ce Routard on y trouve les incontournables havrais et de l'estuaire.

ECOUTEZ Le reportage d'Amélie Bonté Partager le son sur : Copier

Un Routard pour les 500 ans du Havre

Dans cette première édition, il y a même le programme des festivités pour les 500 ans de la ville cette année, une concrétisation, enfin, pour Benoît Rémy directeur de l'office de tourisme du Havre.

On a rencontré les partenariats de Hachette et du Routard en 2013! On a commencé à travailler sérieusement en septembre 2015, il faut plus d'un an pour faire ce genre d'édition. Pour une réédition c'est plus rapide mais là c'est une création."- le directeur de l'office de tourisme du Havre

Ce Routard a été tiré en 14 000 exemplaires, un tirage qui couvre des points de vente en France, Belgique, Suisse et même au Canada. Le Routard vend chaque année 2,5 millions d'exemplaires de ces guides toutes destinations confondues (France et étranger). Seule une dizaine de villes Françaises ont un guide qui leur est consacré.

ça coûte trés cher de créer un guide, 90 000€, donc on demande une aide à la première création, ensuite Hachette gère les ré-impressions et ré-éditions. La participation de la ville représente environ 55%."- Jérôme Denoix, directeur du développement et des partenariats Hachette

ECOUTEZ Jérôme Denoix, directeur du développement et des partenariats Hachette Partager le son sur : Copier

Le Routard sur Le Havre est en librairie depuis le 2 janvier, 144 pages en couleurs et avec photos au prix de 12,50€.