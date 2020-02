Le hêtre de Sorèze est l'un des seize arbres retenus pour le concours du plus bel arbre européen de l'année. On peut voter pour l'arbre du Tarn vieux de 450 ans jusqu'au 29 février.

Le hêtre de Sorèze, dans le Tarn, plus bel arbre de France, sera-t-il aussi élu plus bel arbre européen ?

Le hêtre de Sorèze a plus de 450 ans

Sorèze - France

Le hêtre de Sorèze, dans le Tarn, au lieu dit Saint-Jammes continue sa belle épopée ! Situé à côté d'une chapelle et en haut d'une colline, en pleine Montagne Noire, cet arbre a été élu plus bel arbre de France 2019. Un sacre qui lui a permis d'être parmi les seize candidats au concours du plus bel arbre européen. Pour ce concours européen, le 10e du genre, les votes sont ouverts du 1er au 29 février 2020. Le gagnant sera annoncé le 17 mars, à Bruxelles.

VOTEZ EN CLIQUANT ICI

Contes et légendes

Et l'arbre va avoir besoin de vos votes car il est face à la crème de la crème de l'Europe. Il y a par exemple un ginkgo de Croatie, un peuplier russe ou encore un chêne espagnol. Mais Laetitia Souloumiac qui a présenté cet arbre au concours français veut croire que les légendes qui l'entourent lui donneront l'avantage. "Autrefois, les couples qui n'arrivaient pas à avoir des enfants venaient au printemps et on dit qu'ils faisaient l'amour sous l'arbre", explique-t-elle. Certains disent aussi que des femmes enceintes venaient se frotter le ventre sur l'écorce pour avoir un bel enfant.

Laetitia Souloumiac a tout cas réussi son pari, celui de faire connaître ce hêtre majestueux, haut de 30 mètres avec une circonférence de près de six mètres, et cinq grosses branches, qui a poussé sur le cimetière de l'ancienne chapelle de Saint-Jammes. "Les clichés font le tour du monde, mais il y a surtout des personnes qui habitent à quelques kilomètres de l'arbre qui ne le connaissaient pas et qui viennent le voir", sourit-elle.