Le hêtre de Sorèze champion : le plus bel arbre de France est dans le Tarn

Sorèze, France

Le concours organisé par le magazine Terre Sauvage et l’Office national des forêts (ONF) récompense chaque année des arbres de France sélectionnés pour leurs caractéristiques naturalistes, esthétiques, historiques mais aussi pour le lien qui unit les habitants à cet arbre.

7.560 votes pour le hêtre du Tarn

Cette année, le public a voté en nombre, plus de 28.267 votes. Et évidemment, c’est un arbre du Tarn qui remporte la palme. C’est le hêtre de Saint-Jammes de Bezaucelle, à Sorèze, dans le Tarn, qui a remporté le prix du public (le prix principal ) avec 7.560 votes. Un arbre au tronc énorme près de six mètres de circonférence avec cinq charpentières, cinq grosses branches. Un arbre plein de mystères puisque ses branches protègent une des plus vieilles chapelles du Tarn.

Histoire personnelle

Un arbre qui en tout cas a convaincu Laeticia Soumiac de se battre. Ce hêtre, elle l'aime depuis qu’elle est ado. C'est elle a décidé de le présenter au concours de Terre Sauvage retrouvant alors des pans de son histoire personnelle. "J’ai découvert que certains de mes ancêtres ont vécu ici. "

Ce prix du public va conduire le hêtre à recevoir le label "arbre remarquable" et surtout, il représentera la France lors du concours de l'Arbre européen 2020. Vous pourrez voter dès le mois prochain et les résultats seront connus le 17 mars.