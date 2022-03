Le Hilton de Dubai transformé en estaminet et friterie : 4 Valenciennois racontent leur folle aventure

Ils rentrent de Dubai des étoiles plein les yeux, des tas de photos et d'anecdotes. Stéphane Moreau, le gérant de la friterie chez Steph, Aurélie sa compagne, Romain Avot le gérant de la brasserie le Président et son chef cuistot Jean Baptiste Cousin sont partis une semaine à Dubai.

Une opération de l'association les Ch'tis aux émirats qui voulait organiser deux soirées nordistes. L'une des expatriées est originaire de Saint-Saulve et à chaque fois qu'elle rentre chez nous elle passe chercher son américain à la friterie chez Steph, elle a donc tout simplement proposé à Stéphane Moreau de quitter sa friterie pour le Hilton, excusez du peu. Et le Valenciennois a embarqué dans cette folle aventure les 3 autres.

Des patates 2 fois plus grosses que chez nous, et du gras de boeuf en mini bocaux

Et pour concocter nos plats régionaux, welsh, carbonnade, flamiche et maroilles, sur place, il a fallu s'adapter.

Jean-Baptiste a par exemple évidemment refusé les frites surgelées qu'on lui proposait, un petit affront pour le cuistot "non non moi je fais de la vraie patate" s'amuse le Valenciennois qui raconte qu'il a du éplucher à la main 100 kilos de pommes de terre car "là bas les patates sont deux fois plus grosses que les nôtres, elles passaient pas dans la machine, d'ailleurs on l'a cassé la machine (rires)" .

Des chicons à Dubai ! - Photo transmise par Stéphane Moreau

Evidemment ils avaient emmené toutes les sauces qui vont bien, ch'ti et samourai en premier, et pour le gras de boeuf il a fallu s'adapter raconte Stéphane, car si chez nous, il est livré par blocs de 10 kilos, là bas c'était dans des bocaux de 50ml, et la personne missionnée pour vider les pots a "mis une heure et demie le malheureux pour ouvrir tous les bocaux et mettre la graisse dans les friteuses".

Et forcément dans un pays où tout est démesuré, et bien au Hilton il y avait 7 restaurants avec une légumerie centrale, et donc il fallait une vingtaine de minutes pour aller chercher une salade en prenant l'ascenseur, de quoi rallonger sacrément les temps de préparation se souvient Romain Avot impressionné par ce pays XXL.

"Bienvenue chez les Ch'tis" sur grand écran, et les Corons à plein poumons

Le vendredi ils ont réussi à préparer la soirée estaminet, et le samedi c'était friterie. Un régal pour la communauté Ch'ti même quand il fait 30° assure Stéphane

Ils avaient des cœurs plein les yeux forcément parce qu'ils mangent ça vraiment très occasionnellement, donc tu voyais à leur sourire qu'ils étaient heureux, on a l'impression qu'ils mangeaient du caviar

Certains avaient même pris le soin de ne pas manger le midi pour pouvoir tout manger, et faire le plein de leur région.

Des expatriés qui arboraient aussi pour l'occasion leur tee-shirt du Gallodrome Another Frite in The Wall. Ils ont aussi passé sur grand écran bienvenue chez les Ch'tis et qui n'ont évidemment pas résisté à l'envie chanter les Corons au milieu du Hilton, et même un petit air paillard du carnaval de Dunkerque.

Parmi les convives un invité de marque, un émir raconte Romain Avot

On était très honoré de sa présence, il a particulièrement aimé parce qu'il nous a demandé quand on allait revenir (rires) j'espère que son souhait sera entendu parce que maintenant qu'on a un passeport à jour, on est partants (rires) !

Un émir qui a d'ailleurs promis de passer par le Nord cet été lors de son voyage en France.

Les Valenciennois ont pu faire une petite virée dans le désert avant de revenir dans le Nord - photo transmise par Romain Avot

Après leurs très longues journées de travail, nos Valenciennois ont trouvé un peu de temps pour visiter Dubai, ville XXL avec la plus grande tour du monde, le plus grand centre commercial du monde et de faire aussi une virée dans le désert, ils en ont pris plein les mirettes, et espèrent bien pouvoir renouveler cette opération le plus souvent possible.