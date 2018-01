France Bleu Bourgogne vous emmène chaque matin chez des Côte-d'Oriens qui vivent dans un lieu insolite. Aujourd’hui c’est à Bèze, un des plus beaux villages de Côte-d'Or. Jean-Marc Tournois vit dans un séchoir à houblon datant de la fin du XIXème qu'il a racheté il y a 20 ans.

Bèze, France

Jean-Marc a les yeux brillants quand il regarde la façade de son séchoir. Il a racheté le bâtiment il y a 20 ans, et depuis ne le quitte plus. Ce qui a attiré ce sculpteur et ancien restaurateur de château, c’est cette façade atypique.

Ce séchoir fait 900 mètres carrés, tout le bois est d'origine, noirci par les années. © Radio France - Lila Lefebvre

Deux grandes granges en bois sombres hautes de deux étages bordent un petit bâtiment en crépi blanc orné de pierres rouges, "Bèze est un des seul village de la région à fabriquer de l’argile, argile qu’on retrouve dans cette façade", s’enorgueillit Jean-Marc Tournois.

Cet artiste aime l’originalité de cette bâtisse qui fait plus penser aux usines du nord de la France et détonne avec l’architecture bourguignonne du reste du village. Mais c'est la structure du bâtiment qui l'a séduit, "c’est une structure d’un grand classicisme, ils ont privilégiés l’esthétique sur l’aspect pratique !".

Elle a été construite à la fin du XIX siècle sur des plans réalisés par des agents de la marine marchande, à l’époque il n’y a pas d’ingénieurs en agriculture pour concevoir ce type de bâtiment.

Jean-Marc Tournois a une formation de restaurateur de bâtiments historiques, il a notamment beaucoup travaillé au Château de Versailles. Et parfois, en toute modestie, il trouve des aspects princiers à son séchoir à houblon, "il y un tel respect des proportions, ses formes sont parfaites, quand je le vois ça me détend", s’extasie-t-il.

Le toit de la cheminée a bien plus une valeur esthétique que pratique, c'est ce qui plait à Jean-Marc Tournois. © Radio France - Lila Lefebvre

Ses yeux amoureux ne manquent pas de s’arrêter sur la cheminée du bâtiment central, "sa forme pyramidale et son toit en ardoise détonne avec tout ce qu’on peut trouver en Bourgogne, à ceci près que le clocher de l’Eglise de Bèze est aussi en ardoise, c’est sans aucun doute un clin d'oeil des concepteurs".

Comment y vivre ?

Il y a la beauté du bâtiment, et puis bien sûr son côté pratique... ou pas. Jean-Marc Tournois produit des statues et des toiles volumineuses, les 6 mètres sous plafonds des granges son parfaites pour lui, "et puis j'aime bien avoir de l'espace au dessus de ma tête", appuie-t-il.

Jean-Marc Tournois cherchait avant tout un atelier à la taille de ses oeuvres au moment d'acheter ce séchoir. © Radio France - Lila Lefebvre

Le deuxième bâtiment est consacré au stockage de ses oeuvres, dont certaines monumentales comme un avion en polystyrène, décor utilisé une saison au Folies Bergères.

En revanche, cette immense structure en bois n'est pas faite pour y vivre, c'est un véritable moulin à vent. Pour supporter les hivers glacés de Bourgogne, il a isolé une partie du bâtiment à l'aide d'aluminium, mais il envisage de restaurer le reste, un travail très complexe car les maisons en bois, bougent en fonctions du temps et des saisons.

Il a isolé ses appartements du sol au plafond, et m^me sous le parquet. © Radio France - Lila Lefebvre

Un séchoir en activité jusqu'à la fin des années 80

La Bourgogne n'est pas une grande terre de production de houblon, mais traditionnellement, on en produisait un de bonne qualité à Bèze. Les agriculteurs locaux en faisaient pousser le long de leurs maisons, ils ramener ensuite les fleurs pour les faire sécher ici. Ce séchoir a fonctionné jusqu'à la fin des années 80, aujourd'hui une forte odeur y règne encore.