Entre la roulotte et le mobile-home, la Tiny-House est une cabane en bois sur roue qui peut s'installer où l'on veut, mais c'est une vraie maison avec salle d'eau et cuisine aménagée. Olivier Boin en crée dans son atelier Dijonnais, dont une qu'il a choisi d'habiter avec sa compagne Claire Chaos.

Dijon, France

Offrant une grande liberté dans la construction, l'aménagement de l'intérieur, ces petites cabanes en bois se sont développées à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina. Légères, peu chères et mobiles elles répondaient aux besoins des populations évacuées après les inondations. Elles arrivent désormais en Côte-d'Or. Olivier Boin en construit une dans on atelier dijonnais, elle s'appelle "La Caracole" et lui et sa compagne Claire Chaos ont décidé d'en faire leur maison.

Six mètres de long, à peine moins de haut, et à l'intérieur, 15 mètres carrés parfaitement optimisés. Olivier Boin achève tout juste son futur nid. Un nid tout en bois naturel et non traité, que ce charpentier à créé de ses mains et à son image, écolo et pratique : "la Tiny House est tout en bois, et je l'ai choisi exprès pour qu'il soit le plus écologique possible, il est naturellement imputrescible donc pas besoin de le traiter avec des produits chimiques".

Du plan de travail aux fenêtres, chaque planche de bois a été étudiée au millimètre et taillée sur mesure. © Radio France - Lila Lefebvre

"La façade sud est très ouverte, avec une porte fenêtre et une grande fenêtre pour laisser passer la lumière, et faire entrer la chaleur, enfin quand je dis façade sud c'est la façade que l'on privilégie de mettre au sud, précise Olivier. Car l'avantage de cette maison, c'est qu'elle est montée sur une remorque, "on peut donc l'installer où l'on souhaite, choisir son orientation, et sa vue, ajoute Claire, nous venons d'acheter un terrain dans l'Auxois, on va justement l'y installer d'ici un mois".

Chaque recoins est optimisé pour gagner de la place dans cet espace réduit. © Radio France - Lila Lefebvre

A l'intérieur c'est une vraie maison, avec l'électricité, le gaz et même la possibilité de se raccorder à l'eau courant. Un vrai petit studio avec un coin salon, une cuisine et son grand plan de travail, une salle d'eau avec toilettes sèches et douches, une chambre en mezzanine, et dans chaque recoins, des rangements, "le but c'est de profiter un maximum de chaque espace, explique Claire, sous l'escalier il y a toute une série de placards, dans la cuisine, un tiroir se transforme en planche à découpé, "et il est monté sur roulette pour profiter un maximum de la profondeur du meuble".

Des bois sélectionnés avec soin

"Comme c'est un petit espace, on a pu se faire plaisir en choisissant de belles essences de bois, les murs porteurs sont en douglas, le plancher en châtaigner, on peu se le permettre car la pièce ne fait que 15 mètres carrés", Olivier a d'abord sélectionné des bois résistants qui ne demandent aucun traitement. Mais il s'est aussi offert le luxe de bois nobles pour les finitions, et pour le style "l'encadrement de la porte est en noyer, c'est un bois sombre qui contraste avec les autres, comme le douglas qui a une teinte rose, et ça met en valeur le grains des différents bois, c'est beau".