Le jambon-beurre de Montbéliard serait le plus cher de France !

Selon une étude commandée par le salon du Sandwich, c'est dans la ville de Montbéliard qu'on trouve les sandwichs jambon-beurre les plus chers de France: 3 euros 52 contre 2 euros 93 en moyenne en France. A Montbéliard en tout cas, la nouvelle fait réagir les boulangers et les consommateurs.

Une étude commandée par le salon du Sandwich qui aura lieu les 15 et 16 mars à Paris révèle le prix moyens du sandwich le plus consommé par les Français : 2 euros 93 ! Il coûte en moyenne 2 euros 43 à Rennes, 2 euros 52 à Lille, mais ça grimpe à 3 euros 48 à Paris et même a 3 euros 52 à Montbéliard, ville la plus chère de France en matière de jambon beurre!

Il n'y a pas que du jambon et du beurre dedans

Sur place dans les boulangeries de la cité des princes, la nouvelle a été largement commentée ce jeudi. Dans sa boulangerie juste à coté de la Mairie, la vendeuse Carine Curti est taquinée par ses confrères commerçants et elle confirme: "mon jambon-beurre est à 3 euros 80, mais il est bien consistant, il y a aussi des tomates, de la salade et le bon pain de la boulangerie", "j'ai jamais entendu quelqu'un me dire que mon sandwich était trop cher".

"C'est la qualité du jambon qui fait tout"

Et en effet, aux abords des boulangeries, aucun client ne se plaint. Selon Cédric le prix du jambon-beurre est justifié : "C'est parce que à Montbéliard on a un bon jambon et du bon pain, c'est un tout". Un bon pain dans lequel, Romain, 11 ans, vient tout de même de perdre sa dent: "ça, plus le dentiste, ça commence à faire cher le sandwich" rigole son papa. En tout cas cher ou pas, le jambon-beurre reste la star des boulangeries de Montbéliard. En centre-ville, elles en en écoulent en moyenne, 150 par semaine.