Le jeu de l'été Pop-it déferle sur la Côte d'Azur en même temps que les touristes

Vos enfants vous en parle, vos petits enfants vous en demande, le Pop-It s'inspire du papier bulle qui emballe les objets fragiles, la aussi il faut éclater à l'infini de petites bulles, un jeu vendu entre 1 et 10€ qui prend plusieurs formes, toujours très colorés qui est désormais partout sur les marchés et dans les boutiques de bord de mer.

Chris, vendeuse à l'Eden Beach Store de Juan Les Pins constate qu'en quelques semaines le réseau social TikTok a permis à ce jeu de devenir un phénomène mondial.

Tous les petits enfants, les azuréens, les étrangers aussi les Danois, les Norvégiens, les Allemands, les Autrichiens ont tous ce jeu, Tik Tok a fait le virus dans le monde entier. Je n'arrête pas d'en commander, entre le 15 juin et le 15 juin j'en ai vendu plus de 600 !

Entrainez vous pour les Pop It Challenge c'est à celui qui éclatera le plus rapidement possible le plus de bulles, certaines vidéos de ces concours flirtent avec les 150 millions de vues sur internet :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Il y a eu les billes, les scoubidous, les pogs, les cartes Pokemon, les Hand Spinner cette année le jeu de l'été c'est donc le Pop-It, il s'appelle aussi Bubble Pop ou Go Pop. Sur la promenade de Juan les Pins France Bleu Azur a rencontré une famille : Shaïna 9 ans, Rian 11 ans et Sabrina la maman a l'épreuve du POPIT

D'où vient ce jeu ?

Une invention qui remonte aux années 70, France Info, a mené l'enquête ! Il a été imaginé par Theo Coster, l'inventeur du célèbre jeu "Qui est-ce". Mais il faut attendre 2013 au Canada pour retrouver le jeu sous sa forme actuelle, utilisé dans un premier temps comme stimulant pour les enfants en situation de handicap.