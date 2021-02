La carrière, dans la chanson, de Timéo Béasse prend forme. Sur les réseaux sociaux, le jeune chanteur, originaire de Craon, annonce préparer la sortie et de son premier single et de son premier album.

The Voice Kids : le jeune chanteur mayennais Timéo Béasse prépare son premier single et son premier album

Timéo Béasse est un garçon persévérant et croit en ses rêves de devenir une vedette de la chanson. Et on le lui souhaite de tout cœur. Après avoir participé à la célèbre émission "The Voice Kids" l'année dernière et avoir expérimenté le doublage pour la télévision, le jeune chanteur de Craon, a annoncé cette semaine sur les réseaux sociaux la sortie d'un single, accompagné, pour l'occasion, de son amie Zoé qu'il a rencontrée lors du concours musical de TF1.

On pourra écouter cette chanson en avril promet-il. Timéo est également en train de préparer un album pour cette année.