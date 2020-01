Le Jour du seigneur en direct de Valence ce dimanche

L'émission catholique de France 2 pose ses caméras dans l'église Sainte-Catherine de Valence ce dimanche 26 janvier. La messe sera filmée et diffusée en direct à partir de 11h.

Six caméras sont installées pour filmer au mieux la messe dans l'église Sainte-Catherine.

Valence, France

L'église Sainte-Catherine de Valence (Drôme) sera mise en valeur ce dimanche 26 janvier. L'édifice reçoit les équipes de l'émission Le Jour du Seigneur. Ce programme télé catholique est diffusé depuis plus de 70 ans en France et chaque dimanche il retransmet en direct une messe.

L'office commencera à 11 h et durera 52 minutes très précisément. L'occasion pour le père Benoît Pouzin de mettre en avant la paroisse et sa volonté d'ouverture. "Ce que nous voulons montrer, c'est que notre communauté paroissiale se veut vraiment être accueillante, explique le curé. Notre soucis, c'est vraiment d'accueillir les gens. Surtout ceux qui ne sont pas habitués à assister à une messe. Nous voulons donc montrer à tous ceux qui vont nous regarder de la France entière, qu'ici nous sommes une communauté joyeuse, rayonnante."

"Etre chrétien, cela ne veut pas dire être triste." - le père Benoît Pouzin

Le père Pouzin pourrait bien prendre sa guitare durant l'office pour chanter avec la chorale et les enfants. La paroisse mettra aussi en avant la conférence Saint-Vincent-de-Paul qui accompagne et aide les personnes seules et les pauvres. C'est d'ailleurs une des bénévoles qui a souhaité faire venir l'émission de télévision dans la paroisse.

Transporter le téléspectateur

La messe est préparée depuis plusieurs mois avec l'équipe du Jour du seigneur, notamment Hélène Bagat. Cette chargée de liturgie télévisée est un peu la directrice artistique de la messe. C'est aussi elle qui gère les répétitions et donne les bons conseils aux participants. "Ils doivent être présent à ce qu'il se passe, explique-t-elle. Il faut comme à chaque messe se demander ce que l'on célèbre, ce que l'on dit , ce que l'on chante. Il s'agit pas de forcer la joie, de forcer des émotions. Il suffit d'être engagé dans ce qu'il se passe." À la clef, un téléspectateur transportée par la messe même à travers son poste de télévision.

Le Jour du seigneur débute à 10 h 30 ce dimanche. La messe sera diffusée à partir de 11 h.