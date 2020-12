Gaston, le kangourou aperçu ce week-end sur une route du nord de la Dordogne, a été capturé

Il a fait le tour des médias français ce week-end. En photo prise par un automobiliste. Le kangourou est en fait un wallaby âgé de 10 ans, nommé Gaston. Il s'est fait la belle samedi matin. Il a sauté par dessus un parapet sous le nez de ses propriétaires et de ses trois congénères. Un portail mal fermé et tour était joué.

Une traque de plus de trois heures ce lundi matin

Six pompiers, cinq gendarmes, le propriétaire de l'animal qui le cherche depuis la veille avec plusieurs amis sont mobilisés depuis 9 heures ce lundi matin. Le maire de Saint-Martial-de-Valette, Alain Lagorce, prête également main forte.

L'animal est retrouvé, encerclé. Il faut alors attendre patiemment le pompier vétérinaire qui vient de Ribérac, armé d'une carabine à air comprimé pour endormir le kangourou. Encore faut-il que l'animal ne prenne pas la poudre d'escampette. Mais il est habitué au contact des humains. Le maire raconte qu'il l'a vu à quelques mètres de lui. l'animal n'était pas apeuré.

Quand le pompier vétérinaire s'engouffre enfin dans le bois, il ne fait pas de doute que l'affaire est bientôt terminée. Mais trois-quart d'heure passent encore et l'animal revient porté par deux pompiers. l'un lui tient la tête, l'autre les pattes. Gaston ne dort pas ! Une tentative à la carabine n'a pas été concluante et les "chasseurs" ont préféré employer la bonne vieille méthode. Ils ont installé des filets et le wallaby s'est jeté dedans.

Le propriétaire du wallaby s'intéresse à l'arme qui va permettre de capturer Gaston © Radio France - Corinne Duval

La carabine n'étant plus à l'ordre du jour, on est parti chercher les filets © Radio France - Corinne Duval

Des gendarmes en bord de route pour écarter les curieux

La nouvelle ayant fait le tour des médias et de la région, ils sont nombreux les automobilistes à ralentir. A-t-il été aperçu ? A-t-il été attrapé ? Sans compter ceux qui voudraient participer à cet "attrape-kangourou". De quoi effrayer l'animal et rendre impossible sa capture.

Gaston a été chargé dans une cage, le temps de le ramener à la maison, dans son enclos. Il est parti rejoindre ses trois congénères et a semblé avoir totalement oublié l'aventure, que l'on racontera longtemps encore en Périgord.