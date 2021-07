Après plus de deux semaines de cavale, le kangourou aperçu dans le secteur de la Gâtine a enfin pu être capturé la nuit dernière par des riverains. Les pompiers sont ensuite venus chercher l'animal qui est sain et sauf.

Le kangourou de Beaulieu a été retrouvé et capturé sain et sauf la nuit dernière à Vouhé

Le kangourou neutralisé et capturé par des habitants avant l'arrivée des pompiers.

Le kangourou de la Gâtine retrouvé sain et sauf ! Un marsupial (photo) a été découvert et capturé par des habitants la nuit dernière sur la commune de Vouhé dans les Deux-Sèvres. Il s'agit très probablement de l'animal en cavale depuis plus de deux semaines dans le secteur.

Aperçu une première fois le 24 juin dernier à Reffannes près de Parthenay, le kangourou avait à nouveau été pris en photo sans qu'on puisse l'attraper ces derniers jours. Contrairement à son congénère mort écrasé il y a deux ans dans les environs, il a pu être récupéré par les pompiers et se porte bien.