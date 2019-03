Le Kilimandjaro en une journée : l’aventure folle de l’étudiante infirmière de Toulouse

Toulouse, France

Grimper le Kilimandjaro et ses 5000 mètres de dénivelé en une journée ! C’est le nouveau défi fou que vient de se fixer Vanessa Morales. Une jeune étudiante infirmière toulousaine de 35 ans, qui a grandi à Font-Romeu.

Chambre hypoxique

Une aventure qu’elle va mener pour faire connaître la ligue française contre la sclérose en plaques. Cette ascension du Kilimandjaro est prévue du 9 à 19 septembre. Mais évidemment elle se prépare déjà à fond et notamment grâce aux professionnels de l’Itsep. Vanessa s’entraîne matin et soir à l’Institut Toulousain d'Expertise de la Performance Sport et santé accolé à la clinique de Muret. Des séances préparées dans une salle particulière : une chambre hypoxique. Il s’agit d’une salle totalement hermétique qui permet de simuler une altitude pouvant atteindre 3000 ou 4000 mètres. La pièce est équipée d'un compresseur qui régule l'entrée et la sortie d'air. On retire donc des molécules d'oxygène dans la pièce pour forcer l'organisme à réagir.

Un jour de 1300 m à 5895 m

Athlète : c’est le mot juste pour qualifier Vanessa Morales car elle n’en est pas à son premier défi. Elle a enchaîné les 3.000 mètres dans les Pyrénées ou encore réalisé un trail sous les aurores boréales de Finlande, dans le froid lapon. La toulousaine devait partir avec une amie atteinte de sclérose en plaques et grimper tranquillement le mont mythique de Tanzanie. Le voyage n’a pas pu se faire alors elle a lancé cette aventure. Une montagne africaine qui réserve des surprises avec des paysages très différents : village, jungle, terrains arides et neiges éternelles. Tout cela découvert en un jour de 1300 m à 5895 m

L’aventure sera filmée par la toulousaine elle-même avec une petite caméra go-pro. Elle pourrait aussi - si les financements sont réunis – être accompagnée d’un réalisateur. Le film tournerait alors dans les festivals pour faire connaitre le travail de la ligue contre la sclérose en plaque.