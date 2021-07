Le "Laval Virtual Festival" vous propose de tester le "Hado", une balle au prisonnier en réalité augmentée

Le "Laval Virtual Festival" s'est ouvert ce samedi 3 juillet. 70 animations autour de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée jusqu'au 11 juillet. Vous avez un escape game immersif à l'office de tourisme de Laval, un simulateur de parapente à l'Espace Mayenne ou du "Hado" à la Scomam. Le "Hado", c'est comme une balle au prisonnier mais en réalité augmentée.

Vous avez deux équipes sur le terrain. Le principe est simple : il faut toucher vos adversaires avec des boules de feu, évidemment, vous ne lancez rien mais sur l'écran géant, au-dessus du terrain, on voit filer des boules de feu et les joueurs les voient aussi dans leur masque.

Des boules de feu et des boucliers bleus et violets

"On commence par mettre le masque. Il faut lever le poing, donner un coup de poing pour lancer une boule de feu. Quand on met le bras le long de la jambe, ça charge une barre verte et quand elle est chargée, on relève le poing et là, on met un bouclier ", explique Stéphane Gardelin de chez Hado sport.

Quand tout le monde est prêt, Hugo peut lancer la partie et il la commente, comme un match de foot.

David a remporté une partie avec son équipe. Il testait pour la première fois le "Hado". "C'est une très bonne découverte, c'est très ludique. On est un peu essoufflé, c'est du sport, il faut esquiver, avancer. Cela montre que la réalité augmentée, ce n'est pas uniquement dans un fauteuil, devant un écran", estime ce Lavallois.

D'après Hado Sport, c'est une activité à pratiquer à partir de 7 ans. © Radio France - Aurore Richard

C'est un sport à part entière au Japon, chez nous, il est en train de se structurer. Des clubs ont été créés à Lyon, Pornic, Saint-Raphaël et bientôt, à Laval. Il y a même une équipe de France de "Hado" et des championnats d'Europe, du monde.

Si vous avez envie de tester, cette animation va rester à la Scomam de Laval jusqu'au mercredi 7 juillet, dans le cadre du "Laval Virtual Festival" et il y aura même un tournoi ce jour-là.