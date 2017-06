Le Limousin accueille les 37e rencontres des amis des 2CV

La 37e rencontre des amis des 2CV aura lieu dans le Limousin. Chaque année le club se réunissent dans une région différente. Elle aura lieu cette fois-ci du 2 au 5 juin autour de Vassivière, l'occasion de faire découvrir la région et les 2CV autrement.

Imaginez le lac de Vassivière avec des 2CV de collection tout autour. C'est ce que vous pourrez admirer du 2 au 5 juin prochain car c'est au tour du Limousin d'accueillir la réunion annuelle des amis des 2CV. L'association profite de son assemblée générale pour organiser une balade sur quatre jours, chaque année dans une région différente.

Le Limousin avait accueilli cette manifestation pour la dernière fois en 2011. Au programme cette année : visite du Moulin du Got, passage par un magasin de porcelaine, course cache-culbuteurs, tour de Vassivière suivi de jeux et visite d'Eymoutiers. Cette rencontre permet aux 500 adhérents nationaux de se réunir (environ 80 voitures sont attendues) en découvrant une région mais aussi d'attirer de nouveaux membres. 100 000 2CV sont enregistrées en préfecture en France et les pays voisins comment les Pays-Bas et l'Allemagne se passionnent aussi pour cette petite voiture.

Rencontrer le public

Ces grands tours sont aussi l'occasion de venir à la rencontre du public. "Nous aimons toujours parler avec les gens, confie Denis Certeau, adhérent au club, la phrase qu'on entend le plus c'est : 'Si j'avais su, je ne l'aurais pas vendue !'". Pour ce passionné, la 2CV "est sortie à une époque où les gens commençaient à pouvoir s'offrir une voiture, c'était vraiment la liberté. Vous preniez le volant et vous partiez, à moindre coût."

Trois temps forts ont été prévus pour permettre au public de venir admirer lex 2CV et échanger avec leurs propriétaires : le samedi 3 juin vers midi au moulin du Got, le dimanche entre 10 heures et midi à Peyrat-le-Château et enfin le lundi 5 juin en fin de matinée également à Eymoutiers où les voitures seront exposées.

Une passion intergénérationnelle

La petite voiture économique et résistante a été créée selon un cahier des charges particulier. Pierre-Jules Boulanger, alors cogérant de la firme Michelin et directeur de Citroën, a demandé aux ingénieurs une voiture qui puisse accueillir une famille avec un sac de 50kg de pommes de terre et une boîte d’œufs sans les casser. Ce devait être aussi la voiture pour les agriculteurs : elle permet de garder son chapeau à l'intérieur. Un cahier des charges hors normes qui a su séduire et pas seulement les nostalgiques de cette époque. Christian Daignan est représentant du club dans le Limousin et il confie voir beaucoup de jeunes aux réunions ces dernières années : "C'est une voiture facile à entretenir, qui ne demande pas un budget énorme et qui permet aussi de la personnaliser, dans la mesure du raisonnable."