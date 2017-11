Le loup bientôt de retour en Bretagne ?

Selon l'observatoire du loup, certains signes montrent que le loup a peut être déjà fait des incursions dans les Côtes d'Armor. L'observatoire annonce même le retour de l'animal dans les Monts d'Arrée en 2020.

"Nous avons ciblé un massif forestier où l'on suppose qu'il y a déjà eu une dispersion du loup, ce qui ne veut pas dire qu'il est encore en place", explique, carte des Côtes d'Armor sous les yeux, Jean-Luc Valéry de l'observatoire du loup.

Attaques suspectes de moutons dans les Côtes d'Armor

Curieusement à l'est et à l'ouest de cette zone ciblée, il y a eu en 2017 et en particulier au mois d'octobre des prédations sur ovins qui ne sont pas très claires", ajoute Jean-Luc Valéry.

L'observatoire du loup a mis l'Ile et Vilaine et les Côtes d'Armor sous surveillance et commence des repérages. "Quand le loup arrive sur un secteur, les premières prédations sont toujours attribuées au chien parce que personne n'imagine qu'il est de retour. Nous essayons donc d'anticiper pour connaitre le terrain à fond avant qu'il ne soit installé ou en cours d'installation".

Week-end du 11 novembre dans les Côtes d'Armor, deux membres de l'observatoire anticpe l'installation du loup © Radio France - Johan Moison

Si l'observatoire du loup annonce le retour de la bête dans les Monts d'Arrée en 2020, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, seul organisme habilité à signaler officiellement la présence du loup, reste de son côté beaucoup plus prudent.