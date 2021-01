Le loup sans doute à l'origine de deux nouvelles attaques de bétail en Seine-Maritime

Cela faisait deux mois qu'on n'avait plus entendu parler de lui dans le département de Seine-Maritime. La dernière attaque dans le Pays-de-Bray date du 28 octobre 2019. L'animal a été aperçu ensuite dans la Somme, puis dans l'Oise où des attaques ont été signalées. Mais le samedi 9 janvier, 6 moutons ont été tués dans deux élevages de l'Est du département de Seine-Maritime, sur les communes de Rebets et de Vieux-Manoir. Les constatations effectuées par l'Office Français de la Biodiversité et la Direction des territoires et de la mer indiquent que l'auteur de ces attaques est probablement le même loup, de retour sur le territoire seinomarin. Les spécialistes n'ont pas de certitudes mais de fortes présomptions. D'abord, le mode opératoire. Le même que les cinquante attaques perpétrées l'an dernier. "On retrouve les mêmes traces sur les bêtes, avec systématiquement l'épaule arrachée" explique François Bellouard, de la DDTM. Ensuite, la probabilité qu'il y ait un deuxième loup en Seine-Maritime est faible, d'autant que les attaques ont cessé dans l'Oise. Les services de l’État jugent que "l'hypothèse d'un retour de l’animal présent précédemment dans le Pays-de-Bray est la plus crédible à ce stade".

Les éleveurs ayant subi des pertes vont être indemnisés. Par ailleurs, la DDTM a mis à leur disposition des systèmes d'effarouchement lumineux, des "fox light", qui produisent des flashs aléatoires pour éloigner les prédateurs. L'an dernier, une cinquantaine d'attaques et 90 victimes ont été attribuées au loup en Seine-Maritime.