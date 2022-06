Le lycée agricole de Vic-en-Bigorre recherche ses anciens élèves pour fêter ses 100 ans

Le 12 septembre 2022, le lycée agricole de Vic-en-Bigorre entrera dans sa 100ème année d'existence. L'établissement s'est lancé un défi : regrouper un maximum d'anciens élèves et membres du personnel pour fêter cet anniversaire au printemps 2023. Idéalement, plusieurs dizaines de milliers de personnes seront réunies pour fêter l'événement. Un sondage a même été créé et est disponible ici.

Il y a 100 ans, ils étaient une vingtaine d'élèves

Franck Bocher, le directeur de l'établissement, appelle tous les anciens qui se reconnaissent à s'inscrire sur le formulaire mis à leur disposition et à retrouver tous les souvenirs de leur temps passé au lycée : photos de classe, photo, diplômes, etc. Car Le projet est aussi l'occasion de collaborer avec les archives départementales des Hautes-Pyrénées. En 1922, la première promo de l'École agricole comptait une vingtaine d'élèves. Le point culminant a été atteint dans les années 1990 avec 500 élèves inscrits au lycée agricole. Aujourd'hui, on recense 320 élèves au lycée, 50 apprentis et 90 élèves en formation continue.

Que vous soyez encore dans le domaine que vous avez étudié à Jean Monnet ou non, vous êtes les bienvenus comme l'explique Marta Tucholka, documentaliste du lycée : "Je suis allée dans un bar à jeu à Tarbes, et la gérante était une ancienne élève du lycée. Elle fait quelques chose qui n'a pas grand chose à voir mais c'est chouette aussi de voir la diversité de parcours qu'il peut y avoir"

Créer un réseau d'anciens

Les pôles de compétences de formation du lycée Jean Monnet sont larges : agriculture, forestier et gestion et protection de la nature notamment. "Le but est de créer un réseau des anciens élèves, précise Franck Bocher, directeur de l'établissement. Et que les étudiants actuels puissent bénéficier de ce réseau pour s'ancrer davantage dans le milieu professionnel."

Plus d'une centaine d'anciens ont déjà répondu présents en quelques jours.