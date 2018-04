Toulouse, France

L'information a été gardée bien secrète, jusqu'à ce lundi soir, et un tweet de Bigflo et Oli : pour leur 4e date au Zénith de Toulouse, lundi 16 avril, les frères rappeurs des Minimes ont invité les élèves de leur ancien lycée toulousain, Saint-Sernin.

Le lycée Saint-Sernin est prévenu, ils vont vous distribuer les places ! On rêvait de faire ça pour renvoyer la balle là où on a commencer 💪 C’est important de rendre à ceux qui nous ont donné et ne pas oublier d’où l’on vient ⭐️ pic.twitter.com/DHcYcBIBI3 — #enroutepourlediamant (@bigfloetoli) April 9, 2018

Eviter les fraudes tant que tout n'est pas mis au point

Dans l'entourage de Bigflo et Oli, on confirme sans donner de détails. Pas de précisions pour éviter la fraude, comme par exemple des jeunes extérieurs au lycée qui se feraient passer pour des élèves pour avoir des places gratuites. Un professeur a même été sommé par la boite de production d'effacer un tweet à ce sujet.

Mais les lycéens, eux, sont bien au courant. "C'est passé par les délégués, chaque délégué a averti sa classe pour savoir qui voulait venir, ensuite je crois que les CPE vont donner les tickets ce mardi" explique Lou, élève en première. Et même si beaucoup de jeunes avouent ne pas être absolument fans de Bigflo et Oli, beaucoup ont l'intention de profiter de leur place gratuite au Zénith, lundi soir. "C'est cool ! Ils n'oublient pas d'où ils viennent, c'est les enfants du lycée !" s'enthousiasment Aurélien et Mathys.

Une date de trop ?

Alors que les concerts des 13, 14 et 15 avril au Zénith de Toulouse sont complets, il reste encore des places pour ce dernier concert toulousain. A priori, Bigflo et Oli ne devraient pas remplir la salle dans sa grande configuration, 11 000 places, confirme le Zénith. Alors cette date bonus, rajoutée il y a un mois, est-ce le concert de trop ? C'était déjà l'inquiétude d'Oli au mois de mars : "_On n'était vraiment pas confiants_, on n'a pas mis le 4e Zenith en mode : vas-y, de toute façon c'est Bigflo et Oli donc ce sera complet. Je ne pense pas que ça sera complet, on le mets vraiment pour le kiff, pour le plaisir".

Bigflo et Oli ont gardé l'information secrète le plus longtemps possible Copier

Les 1700 élèves de Saint-Sernin seraient-ils invités pour remplir la salle ? Lucie y a pensé : "Je me suis dit, peut etre que c'est parce qu'ils n'y a pas assez de monde. Parce que quand même il y a beaucoup de gens [à Saint-Sernin]. Mais après, je ne pense pas qu'ils aient besoin de ça pour attirer des gens."

Quoi qu'il en soit, les bénéfices de ce concert seront reversés au secours populaire. Lors d'un concert au Bikini, en novembre dernier, les frères toulousains avaient déjà offert plus de 31 000 euros à l'association.